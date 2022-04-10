6 مكملات غذائية تحسن المزاج والذاكرة.. تعرف عليها

كتبت - ميرفت رشاد

تُعرف الناقلات العصبية ، المعروفة باسم "الرسل الكيميائي" للجسم، بالجزيئات التي تساعد الجهاز العصبي على التواصل مع الخلايا العصبية وخلايا العضلات والغدد وأجزاء أخرى من الجسم ، إنهم يشاركون بشكل أساسي في الحالة المزاجية والوظيفة المعرفية، وفى السطور القادمة سنلقى الضوء على المكملات الغذائية التي يمكنك استخدامها لدعم الناقلات العصبية للقيام بعملها وفقا لما نشره "mindbodygreen".

6 مكملات غذائية تدعم إنتاج الناقل العصبي:

1. فيتامين د:

عندما يتعلق الأمر بتنظيم الحالة المزاجية ، يؤثر فيتامين (د) على إنتاج السيروتونين للحفاظ على مستويات صحية من المادة الكيميائية السعيدة في الدماغ والأنسجة المحيطة، تشير دراسة أجريت على الحيوانات في علم الأعصاب عام 2016 إلى أن فيتامين (د) له أيضًا تأثير على تنظيم الدوبامين أيضًا ، والذي يتحقق غالبًا ما يعمل الدوبامين والسيروتونين معًا في الجهاز العصبي المركزي.

2. أوميجا 3:

تلعب أوميجا 3 الأحماض الدهنية، دورا مهما في دعم الوظيفة الإدراكية وصحة الدماغ، لدعم الذاكرة ، ومهارات حل المشكلات ، والتعلم اللفظي ، وعدد من الوظائف المعرفية الأخرى.

3. البروبيوتيك:

ميكروبيوتا الأمعاء لها تأثير عميق على تخليق الناقل العصبي ، وخاصة إنتاج السيروتونين "المعروف بهرمون السعادة"، يوجد أعلى تركيز للسيروتونين في الجسم في القناة الهضمية ، تم إثبات أن البروبيوتيك عالي الجودة المليء بالميكروبات المعززة للصحة يدعم المستويات الصحية من السيروتونين في الجسم ويعزز صحة الأمعاء بشكل عام.

4. فيتامينات ب:

تساعد فيتامينات ب على وجه التحديد" الثيامين وحمض البانتوثنيك وفيتامين ب 6 وحمض الفوليك وفيتامين ب 12" على إنتاج عدد من الناقلات العصبية الحيوية، تم التعرف على فيتامينات ب كلاعبين رئيسيين في إنتاج الدوبامين ، والسيروتونين ، و GABA ، والنورإبينفرين ، وربطها بكل شيء من المزاج والسعادة إلى النوم والشهية.

5. فيتامين سي:

الفيتامينات الأساسية هي المفتاح لإنتاج الناقل العصبي وصحة الدماغ ، وفيتامين C ليس استثناءً هذه المغذيات الدقيقة المضادة للأكسدة القوية تحول الدوبامين إلى النورإبينفرين وهي ضرورية لتخليق الأوكسيتوسين (المعروف أيضًا باسم هرمون الحب) ، مما يجعلها حاسمة بالنسبة للمستويات الصحية لعدد من النواقل العصبية.

6. المغنيسيوم:



يشارك المغنيسيوم في تصنيع عدد من الناقلات العصبية ، بما في ذلك السيروتونين والدوبامين والأوكسيتوسين والنورإبينفرين، وهذا يعني أن المغنيسيوم يمكن أن يعزز إدارة الإجهاد ودعم الحالة المزاجية .