استخدام البيوتين.. تعرف على فوائده على الصحة والآثار الجانبية

كتبت إيناس البنا

يُنصح بالبيوتين في كثير من الأحيان لصحة الشعر، نظرًا لأن نقص البيوتين يمكن أن يؤدي إلى ترقق الشعر ، يزعم بعض الناس أن تناول مكملات البيوتين يمكن أن يزيد كثافة الشعر ويحفز النمو.

يتوفر البيوتين في شكل أقراص ، ويتوفر أيضًا مع منتجات الشعر الغنية بالبيوتين. قد تكون هذه المنتجات باهظة الثمن وبعض العلامات التجارية ليست ذات سمعة طيبة مثل غيرها. لكن الخبر السار هو أن العديد من الأطعمة غنية أيضًا بالبيوتين.

وفقا لموقع " verywellhealth "البيوتين هو فيتامين أساسي - مما يعني أن جسمك يحتاج إلى هذه المغذيات الدقيقة ليعمل بشكل صحيح. يساعد البيوتين الذي تستهلكه في الأطعمة جسمك على تحويل الطعام الذي تتناوله (البروتين والكربوهيدرات والدهون) إلى طاقة.

من المحتمل أن يكون تناول مكمل البيوتين فعالاً في علاج نقص البيوتين. ومع ذلك ، تدعي بعض مكملات البيوتين أن لها فوائد صحية إضافية لا تدعمها الأدلة العلمية.

نمو الشعر



يدعي المصنعون أن الشامبو والبلسم وزيوت الشعر والأقنعة والكريمات التي تحتوي على البيوتين يمكن أن تزيد من كثافة الشعر وتزيد من الامتلاء وتضيف لمعانًا.

أظهرت مجموعة من الدراسات البحثية أن مكملات البيوتين قد تساعد في تحفيز إعادة نمو الشعر لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص البيوتين السريري أو تساقط الشعر

قد تدعي منتجات العناية بالشعر التي تحتوي على البيوتين أنها تعالج الشعر الهش أو الخفيف أو المسطح ، لكن هذه الادعاءات لا يدعمها العلم.

فوائد أخرى

تشمل الفوائد المحتملة الأخرى للبيوتين علاج :

أظافر الأصابع أو أظافر القدم الهشة

داء السكري

آلام الأعصاب السكرية

تصلب متعدد

الآثار الجانبية المحتملة



يمكن أن تسبب مكملات البيوتين مشاكل إذا كنت تأخذ الكثير. يمكن أن تشمل الآثار الجانبية الطفح الجلدي ، واضطراب الجهاز الهضمي ، ومشاكل في إفراز الأنسولين ، ومشاكل في الكلى.

وفقًا لتقرير نُشر في مجلة New England Journal of Medicine ، قيل إن العلاج بالبيوتين يتداخل مع الاختبارات المعملية ومحاكاة مرض جريفز - وهي حالة تؤدي إلى إفراز الغدة الدرقية الكثير من هرمون الغدة الدرقية.

كما هو الحال مع أي مكمل ، فإن سلامة الاستخدام طويل الأمد أو الجرعات العالية غير معروفة.

الجرعة والتحضير والسلامة



لم تحدد إدارة الغذاء والدواء بدلًا غذائيًا موصى به (RDA) للبيوتين. وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة ، فإن 30 ميكروغرامًا (mcg) هي المدخول اليومي الكافي للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 19 عامًا أو أكبر. يمكن للناس عادة الحصول على هذه الكمية من خلال نظامهم الغذائي.

ومع ذلك ، غالبًا ما يوصي الأشخاص الذين يدعمون استخدامه بتناول 2 إلى 5 ملليجرام (مجم) من البيوتين في شكل مكمل يوميًا لتقوية الشعر وتحقيق النتائج.

على الرغم من أن البيوتين فيتامين قابل للذوبان في الماء (يتم إفراز الفائض في البول والبراز) ، إلا أن سلامة استخدام أي كمية من البيوتين في شكل مكمل غير معروفة.

كما هو الحال مع العديد من المكملات الغذائية الأخرى ، لم يتم اختبار البيوتين للتأكد من سلامته عند النساء الحوامل والأمهات المرضعات والأطفال وأولئك الذين يعانون من حالات طبية أو الذين يتناولون الأدوية.

نقص البيوتين



يمكن أن يحدث نقص البيوتين في الأشخاص الذين يستهلكون الكثير من بياض البيض النيء. وذلك لأن البيض غير المطبوخ يحتوي على أفيدين - وهو بروتين يمنع امتصاص البيوتين.

نظرًا لأن البيوتين يتم إنتاجه في الأمعاء ، فقد لا يتمكن الأشخاص المصابون بمرض التهاب الأمعاء أو الحالات الأخرى التي تعطل توازن البكتيريا المعوية من إنتاج ما يكفي من البيوتين.

إذا لاحظت أي أعراض لنقص البيوتين ، فاستشر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. تشمل الأعراض:

ترقق الشعر

أظافر هشة

جلد جاف

طفح جلدي أحمر متقشر (خاصة حول العينين والأنف والفم)

التهاب الملتحمة

كآبة

إنهاك

الهلوسة

تنميل وخز في الذراعين والساقين

إن تناول مكملات البيوتين دون أن يتم تقييمها بشكل صحيح من قبل مقدم الرعاية الصحية يشكل خطرًا بتأخير تشخيص وعلاج السبب الأساسي لأعراضك.

الأطعمة الغنية بالبيوتين



تشمل المصادر الغذائية للبيوتين (بالميكروجرام لكل 100 جرام) ما يلي: