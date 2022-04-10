مصرع مواطن فى مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

لقى مواطن مصرعه فى مشاجرة نشبت بين أفراد عائلتين بعزبة الإمرى التابعة لقرية النصارية بمحافظة الفيوم، عقب الانتهاء من صلاة التراويح مساء أمس، وذلك بعد مشادات كلامية تطورت إلى اشتباكات خلال جلسة مصغرة لمحاولة إنهاء خلافات قديمة بين أفراد العائلتين، حيث انفعل أحد الحاضرين واشتبك مع آخر وقام بالتعدى عليه بآلة حادة بضربة على رأسه أودت بحياته فى الحال.

وقال شهود عيان من أهالى قرية النصارية التابعة لمركز إبشواى بمحافظة الفيوم، إن الواقعة تعود إلى محاولة عدد من أهالى عزبة الإمرى التابعة للقرية بعقد جلسة صلح بين أفراد عائلتين لإنهاء خلافات بين العائلتين وخلال جلسة الصلح وقعت مناوشات ومشادات كلامية بين أفراد العائلتين قام على إثرها شاب يدعى " محمد ب ع "37 سنة مقاول بالتعدى بالضرب بآلة حادة على "اشرف س ن " 40 سنة سائق، وتم نقله إلى مستشفى إبشواى المركزى ثم تحويله إلى مستشفى الفيوم العام ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله للمستشفى.

كان اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من العميد خالد حسن مٱمور مركز شرطة أبشواى بورود إشارة من مرفق الإسعاف تفيد بحدوث مشاجرة بقرية النصارية وسقوط قتيل وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبشواى الى مكان الحادث وتبين وجود مصاب يدعى اشرف س ن 40 سنة تم نقله للمستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه وتم فرض كردون أمنى بالقرية وضبط طرفى المشاجرة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق .

واتهمت أسرة المجنى عليه كل من، محمد ب ع 37 سنة مقاول وشقيقه عبد الرحمن بالتعدى على المجنى عليه وإحداث الإصابة التى أودت بحياته.