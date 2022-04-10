محافظ البحيرة يعتمد عدداً من المخططات التفصيلية للقرى والمدن

البحيرة - ناصر جودة

اعتمد اليوم اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة المخططات التفصيلية لعدد من القرى والمناطق بمراكز ومدن المحافظة، فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

كالآتى:-

- اعتماد المخطط التفصيلى لقرية خالد بن الوليد التابعة للوحدة المحلية بغداد مركز بدر

- المخطط التفصيلى لقرية كوم دفشو التابعة للوحدة المحلية لقرية عزب دفشو مركز كفر الدوار

- المخطط التفصيلى لقرية الطود التابعة للوحدة المحلية لقرية الطود مركز كوم حمادة.

- خريطة المخطط التفصيلى لقرية ابسوم الشرقية التابعة لقرية الطود مركز كوم حمادة.

- خريطة المخطط التفصيلى للمنطقة 1-3 المعتمد بالقرار رقم 1460 لسنة 2016 والرموز(م-ب-ح-د-ا) بمدينة دمنهور.

وصرحت المهندسة منال عبد المنعم - مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية والمنسق العام لقانون التصالح بأنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمرانى ووزارة الدفاع لمراعاة ما ورد بالمخطط الاستراتيجى وأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والضوابط والإشتراطات التخطيطية والبنائية وذلك عند إعتماد المخططات التفصيلية .