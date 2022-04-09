توزيع مواد غذائية ولحوم على 15 ألف شخص بقرى حياة كريمة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على التعاون المتميز مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بالبحيرة لدعم جهودهم مع الدولة لرعاية الفئات المستحقة.

مشددا على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً.

وأوضح محافظ البحيرة، أن التعاون مع منظمات المجتمع المدنى يأتى وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة الإهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً وتوفير الدعم اللازم لهم خاصةً خلال شهر رمضان المبارك .

ومنذ بداية شهر رمضان المعظم تم توزيع مواد غذائية ولحوم على 15 ألف من الأسر الأولى بالرعاية بقرى مبادرة "حياة كريمة" وكذا بمختلف مراكز وقرى المحافظة، كما تم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى .