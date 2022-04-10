ماكرون: الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستكون حاسمة لفرنسا وأوروبا

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن انتخابات الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستكون حاسمة لفرنسا وأوروبا.



ودعا ماكرون في تصريحات له أوردتها قناة "فرانس 24" مساء اليوم الأحد، إلى تجاوز الخلافات والالتفاف حول حركة وطنية موحدة من أجل البلاد، مطالبا جميع الفرنسيين بالتصدي لليمين وأقصى اليمين.



وشدد على أنه سيقوم بتطبيق برنامجه للانفتاح والاستقلال الأوروبي الذي دافع عنه بشكل دائم.



يأتي هذا في وقت أظهرت فيه نتائج فرز أصوات الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا تصدر الرئيس إيمانويل ماكرون بعد أن حصل على 28.1% من الأصوات، وحلت مرشحة حزب التجمع الوطني مارين لوبان ثانية بنسبة 23.3٪، فيما حصل زعيم تيار اليسار الفرنسي ورئيس حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلونشون على 20.1٪ من الأصوات.

ويتصدر استطلاعات الرأي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، بفارق ضئيل عن منافسته مارين لوبان ، حيث سعي كلاهما خلال الأيام القليلة الماضية للتركيز علي ملف الاقتصاد لمغازلة الناخب الفرنسي الذي عاني من التداعيات الاقتصادية المؤلمة للحرب الأوكرانية الدائرة منذ 24 فبراير الماضي.

وفى تصريحات سابقة لراديو آر تي إل الفرنسي ، قبل أيام من انطلاق الانتخابات الفرنسية 2022 ، قالت لوبان إن أولوياتها هي الدفاع عن "القوة الشرائية للعائلات الفرنسية"، وتابعت: "مع قطع واردات الغاز والبنزين [من روسيا] سيكون هناك مأساة للعائلات ‏الفرنسية.. يؤسفني قول ذلك، وأولويتي هي الدفاع عن القوة الشرائية للعائلات الفرنسية".‏

في المقابل، قال ماكرون إن سعي باريس لفرض المزيد من العقوبات ضد روسيا سيكون متزامناً مع إجراءات هامة للتوفير السلع ومصادر بديلة للطاقة ، مع مواجهة موجة التضخم العالمية.

وفى حوار مع صحيفة لو باريسيان اليومية ، حذر ماكرون من التداعيات التي يشكلها فوز لوبان علي الاقتصاد الفرنسي، قائلاً : "لو تم انتخاب لوبان، فإن برنامجها الاجتماعى سيبعد المستثمرين الدوليين، وأن برنامجها سيخلق بطالة هائلة.. الأساس الذى تعتمد عليه لم يتغير"، واصفا برنامجها بأنه عنصرى يهدف إلى تقسيم المجتمع ووحشى للغاية.