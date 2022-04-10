للحفاظ على قوة عقلك أضف هذه الأطعمة إلى طبق الإفطار لطول العمر

كتبت ـ إيناس البنا

طوال فترة الحياة، يساعد الدماغ على فهم العالم ، والإشراف على العمليات اليومية والحياة نفسها. بدون القدرة على التركيز والتذكر والتعلم واللعب والحفاظ على عقل واضح ونشط ، لا يمكن للمرء أن يأمل في أداء جميع العمليات العقلية، بما في ذلك القدرة على تعلم أشياء جديدة، والحدس، والحكم، واللغة، والتذكر.

الحفاظ على صحة الدماغ مهم للغاية لتجنب تعقيدات الشيخوخة مثل الخرف والزهايمر وما إلى ذلك، ووفقا لموقع " helthline" هناك 5 أطعمة من شأنها أن تساعدنا في الاحتفاظ بالقدرة العقلية وهى:

التوت:

يحتوي التوت على مركبات الفلافونويد التي تم ربطها بانخفاض معدلات التدهور المعرفي، وفقًا لدراسة أجراها مختبر تشانينج ، مستشفى بريجهام والنساء ، بوسطن (الولايات المتحدة الأمريكية) ، فإن التوت غني بالفلافونويد ، وخاصة الأنثوسيانيدين ، ويحسن الإدراك في الدراسات التجريبية.

الأسماك الدهنية:

الأسماك الدهنية غنية بشكل خاص بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، للأحماض الدهنية أوميغا 3 عدد من الأدوار التي تلعبها ، مثل منع تخثر الدم ، وتأثيرات حماية القلب ، وتطور الجنين ، ووظيفة المناعة ، وتحسين حساسية الأنسولين لدى الآسيويين ، وتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي (النساء) ، وتقليل مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم (الرجال) إلخ والعديد من الآليات الداعمة المحتملة ، مثل التأثيرات المضادة للالتهابات ، وآليات إصلاح الدماغ المحسنة ، إلخ.

الخضروات الورقية:

توفر الخضروات الورقية العناصر الغذائية التي تعزز الدماغ مثل بيتا كاروتين وفيتامين ك وحمض الفوليك، نظرًا لمحتوى الدهون الأحادية غير المشبعة الصحية والألياف والمحتوى المعدني ، فإن هذا الطعام الغني بالمغذيات غني بفيتامينات سي ، E ، K و B6 ، بالإضافة إلى الريبوفلافين والنياسين والفولات وحمض البانتوثنيك والمغنيسيوم والبوتاسيوم واللوتين وبيتا كاروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية.

البيض:

يعتبر البيض مصدرًا رائعًا للكولين، والذي ثبت أنه يحسن صحة الدماغ طوال الحياة - ولكن فقط في صفار البيض. ذكرت النتائج في دراسة أجراها قسم علم الأمراض والطب المخبري ، كلية الطب بجامعة بوسطن (الولايات المتحدة الأمريكية) أن الكولين قد لوحظ أنه يمارس تأثيرات اعصاب في كل من الدراسات الحيوانية والبشرية. الكولين ضروري للوظيفة المناسبة للدماغ والجهاز العصبي ، وخاصة لنمو دماغ الأطفال والرضع.

المكسرات:

توفر المكسرات البروتين ، والجوز على وجه الخصوص يحتوي على أطنان من أوميغا 3 ويرتبط بأدمغة أكثر صحة، المكسرات مثل اللوز والجوز والكاجو والمكسرات البرازيلية هي مصادر غنية بالدهون الصحية التي تدعم وظائف المخ وتليين المفاصل وتحافظ على صحة القلب أيضًا. تحتوي الأحماض الدهنية أوميجا 3 الموجودة في الجوز على خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة معروفة بتحسين الذاكرة والتفكير يمكن أن يكون تناول حفنة من المكسرات يوميًا كوجبة خفيفة في منتصف الوجبة هو المفتاح لتحسين صحة الدماغ.