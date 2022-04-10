اليوم السابع
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فى 10 نقاط كيف مكنت الدولة المرأة المصرية اقتصاديا

الأحد، 10 أبريل 2022 01:00 ص
فى 10 نقاط كيف مكنت الدولة المرأة المصرية اقتصاديا صورة ارشيفية
كتبت أسماء أمين

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تولى الدولة اهتماما بالغًا بالمرأة المصرية، فالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 تتضمن محورًا خاصًا بالتمكين الاقتصادي للمرأة والتوجيه بمشروعات عديدة لمساعدتها على النهوض بمستواها الاجتماعي والمعيشي.

 ويوجد اهتماماً كبيراً بتعزيز مشاركة المرأة في منظومة التنمية الاقتصادية وتحقيق تكافؤ الفرص في التوظيف في كافة القطاعات بما في ذلك المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، وزيادة مساهمتها في تنمية الصادرات المصرية 

وفيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين ففي مجال التمكين الاقتصادي للمرأة 

 

1- قد تم توفير قروض بقيمة ٢.٤ مليار جنيه 
2- استفاد منها 360 ألف سيدة
3- كما بلغت نسبة استفادة المرأة من قروض جهاز تنمية المشروعات 43% ،
4- تدريب 2065 سيدة على مهنة الخياطة والتطريز والطباعة على الملابس 
5- بلغت قيمة مبيعات معارض الأسر المنتجة 51 مليون جنيه
6- استفادة 148,3 ألف سيدة من برامج محو الأمية المالية والمصرفية ( الشمول المالي )
7- وفي مجال التمكين الاجتماعي للمرأة تم تنظیم 11 لقاء توعوي للتعريف بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية
8- استخراج بطاقات رقم قومي لنحو 8 آلاف سيدة من غير القادرات
9-   منح 53 ألف شهادة " أمان " للنساء في المناطق الأكثر إحتياجاً 
10- عقد 6279 فعالية ثقافية خاصة بالمرأة، وفي مجال تعزيز دور المرأة في نشر قيم التسامح فقد تم تأهيل وتدريب 49 واعظة .
 

التمكين الاقتصادى للمراة

المراة

تمكين المراة

تمكين المراة سياسيا

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