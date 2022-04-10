طلاب هندسة أسيوط يفوزون بالمركز الخامس عالميا لتصميمهم "روبوت" يعمل بالمياه

أسيوط – فريق المحافظات

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، عن فوز فريق طلابى من كلية الهندسة بالمركز الخامس عالميا فى مسابقة " Student Design competition" والمنعقدة ضمن فعاليات مهرجان الهندسة من تنظيم الجمعية الأمريكية لمهندسى الميكانيكا بالولايات المتحدة لتصميمهم وذلك لتصميهم روبورت يعمل بالمياه.

وهنأ رئيس جامعة أسيوط الطلاب الفائزين معرباً عن فخره واعتزازه بطلاب الجامعة المتميزين فى كافة المجالات ممن استطاعوا إحراز مراكز متقدمة فى كافة المحافل العلمية مما عزز من قيمة الجامعة ومكانتها.

وصرح الدكتور شحاته غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان هذه المسابقة هى مسابقة روبوتات تهدف الى ترسيخ استخدام الطاقة المتجددة بأنواعها المختلفة من عام لأخر وتتيح الفرصة للفرق الطلابية فى استخدام مصادر الطاقة المتجددة فى توليد الطاقة واستخدامها فى تشغيل الروبورتات.

كما أكد أن مشاركة الفريق الطلابى جاءت فى إطار نشاط نادى العلوم والابتكار بالإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف الدكتورة غادة عبد الرحمن الأستاذ بقسم تمريض أمراض النساء والتوليد ومستشار النشاط العلمى باللجنة العليا للأنشطة والأستاذ عز الدين المنصورى مدير عام رعاية الشباب ، ووليد زيدان مدير إدارة النشاط العلمى برعاية الشباب.

كما كشف الدكتور نوبى محمد حسن عميد كلية الهندسة ان الفريق الطلابى يضم مجموعة من الطلاب جميعهم من فرق دراسية مختلفة بقسمى الميكانيكا والميكاترونيكس بكلية الهندسة وان المسابقة تنظمها الجمعية الأمريكية للمهندسى الميكانيكا ضمن فاعليات مهرجان الهندسة بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعد تأكيداُ على ما تضمه الكلية على عناصر متميزة من الطلاب يواصلون العمل الدءوب من اجل تجديد مكانتهم وحصد أماكن متقدمة فى كافة المحافل الدولية وتمثيل جامعة أسيوط على نحو لائق ومشرف .

وأشار الدكتور عزت عبد المنعم مرغنى وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب أن الفريق يتكون الفريق من ٧ طلاب وهم: نزار ابراهيم، كريم صلاح ، محمد عبد الرضى ، خالد جمال ، حسن كمال، رمضان محمد ، اسلام عبد الهادى

وصرح الفريق الطلابى أنه تم العمل على المسابقة تحت إشراف الدكتور احمد سعد الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الميكانيكية والمهندس رامى عنتر المعيد بقسم الهندسة الميكانيكية وان المسابقة هذا العام هى تصميم وتصنيع ربوت يعمل بالمياه كمصدر دفع وطاقة وحيد فى محاكاة لفكرة عمل التوربينات والسدود.