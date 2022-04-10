طارق الفقي يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى فى العيد القومى لسوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

قام اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، صباح اليوم، يرافقه اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء المحافظة أمام الديوان العام، إحياء للذكرى 223 لعيد سوهاج القومى.

حضر مراسم وضع إكليل الزهور الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والسيد أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

يذكر أن العيد القومى لسوهاج يوافق العاشر من شهر أبريل من كل عام، حيث قدم شعب سوهاج نموذجا فريدا فى التضحية والنضال عندما تصدى للحملة الفرنسية التى هاجمت قرى ومدن المحافظة عام 1799 م، وخاض أبناء المحافظة المعارك الشرسة ضد الفرنسيين فى سوهاج وطهطا والصوامعة وبرديس وجرجا، ووقعت معركة كبيرة بجهينة، ولقن أجدادنا الحملة درسا قاسيا، ما اضطر جنود الحملة وقائدها " لاسان " إلى الهروب، ومن هنا خلدت سوهاج تاريخ العاشر من إبريل 1799م ليصبح عيدها القومى كل عام.



المحافظ يضع اكليل الزهور بمناسبة العيد القومي



المحافظ يضع اكليل الزهور بمناسبة العيد القومي



المحافظ يضع اكليل الزهور بمناسبة العيد القومي



المحافظ يضع اكليل الزهور بمناسبة العيد القومى



المحافظ يضع اكليل الزهور بمناسبة العيد القومي