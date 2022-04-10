فى عيدها القومى.. الزراعة: 347 ألف فدان إجمالى الزمام الزراعى بسوهاج

كتبت ـ أسماء نصار

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنفوجرافا بمناسبة العيد القومي لمحافظة سوهاج بعنوان: "سوهاج".. تاريخ الفن والزراعة في بلد المواويل.

وتحتفل محافظة سوهاج بعيدها القومي 10 أبريل من كل عام تزامناً مع ذكرى الانتصار على الفرنسيين في معركة جهينة عام 1799 .

وتعتبر محافظة سوهاج، إحدى محافظات إقليم جنوب صعيد مصر، ويبلغ عدد سكانها 5,5 مليون نسمه، كما تضم 11 مركزا وهى (سوهاج – أخميم – البلينا – المراغة - طهطا – المنشأة – دار السلام – جرجا – ساقلته – طما – جهينة).

وأشار الإنفوجراف، إلى أن سوهاج واحدة من أهم محافظات مصر الزراعية، حيث تحتل المركز الثاني على مستوى الجمهورية في محصول قصب السكر، كما تشتهر سوهاج بالمواويل الشعبية الهادفة ذات الطابع الفلكلوري وأعتبر فن الموال، منذ العصور القديمة، وسيلة المزارعين للتسلية أثناء عمليات الزراعة والحصاد، ويرددونه خلال العمل.

ووفقا للإنفوجراف، يبلغ إجمالي الزمام المنزرع بالمحافظة حوالي: 347 ألف فدان، وعدد الحائزين: 283413 حائزا، كما يتنوع الإنتاج النباتي بها حيث يشمل:محاصيل حقلية: "بصل - قمح – ثوم - ذرة – فول – سمسم – علف أخضر ، ومحاصيل الخضر: فلفل – فاصوليا – طماطم – بطاطس، فضلا عن المحاصيل البستانية: الموز – البرتقال- اليوسفي- الليمون- الرمان – الجوافة – التين".

ويبلغ إجمالي الإنتاج الحيواني حوالي: 444 ألف رأس، وفيما يتعلق بالإنتاج الداجني، يبلغ عدد المزارع حوالي : 1287 مزرعة، وإجمالي انتاج مزارع الدواجن: 3,5 مليون طائر، وبالنسبة للإنتاج السمكي بها، من أشهر الأسماك: البلطي – قشر البياض – مبروك الحشائش – البياض – اللبيس.

ويضم القطاع الزراعي بها: 94 محطة ري، ومحطة للبحوث الزراعية بشندويل تضم 11 معهدا بحثيا ومعملا مركزيا، و300 جمعية زراعية ومتعددة الأغراض.