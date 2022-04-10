دراسة تحذر: المشروبات الغازية الدايت تضر الكبد

كتبت أمل علام

توصلت دراسة إلى أن المحليات الصناعية، مثل تلك المستخدمة في صودا الدايت، أو المشروبات الغازية الدايت، قد تضر بقدرة الكبد على إزالة السموم وحتى معالجة بعض الأدوية.



احذر من المشروبات الدايت

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه يمكن للمُحليات الصناعية Ace-K والسكرالوز، الموجود في المشروبات الغازية، والتي تُستخدم في النظام الغذائي، تعمل على تثبيط البروتينات في الكبد، حيث إن البروتينات هي المسؤولة عن عملية إزالة السموم ومعالجة الأدوية، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية.

قد لا يكون اختيار صودا "دايت" بدلاً من الإصدار العادي هو الخيار الصحي الذي يعتقد الكثيرون أنه كذلك، وفقًا لدراسة جديدة، حيث وجد باحثون من كلية الطب في ويسكونسن، إن المحليات الصناعية التي تحل محل السكر في العديد من السلع يمكن أن تضر في الواقع ببعض وظائف الكبد.

تم العثور على أسيسولفام البوتاسيوم، المعروف غالبًا باسمAce-K ، والسكرالوز يضران بقدرة الكبد على متابعة عملية إزالة السموم، بل ويضران بقدرته على معالجة الأدوية بشكل صحيح.

وقالت الصحيفة، إنه في حين أن الأسبارتام، وهو الأكثر شهرة والأكثر استخدامًا، فإن النتائج لها آثار كبيرة على ملايين الأمريكيين الذين يشربون بانتظام المشروبات الغازية الدايت وغيرها من السلع "الخالية من السكر"، وجد الباحثون أن المُحليات الصناعية سكرالوز و Ace-K يمكن أن يؤثر سلبًا على عمليات الكبد

قالت الدكتورة ستيفاني أوليفييه فان ستيتشيلين، التي قادت فريق البحث: "لقد لاحظنا أن المحليات أثرت على نشاط PGP في خلايا الكبد بتركيزات متوقعة من خلال استهلاك الأطعمة والمشروبات الشائعة، وهي أقل بكثير من الحدود القصوى الموصى بها من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية.

قدم الباحثون نتائجهم هذا الأسبوع في اجتماع علم الأحياء التجريبي 2022 الذي عقدته الجمعية الأمريكية للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية هذا الأسبوع في فيلادلفيا، بنسلفانيا.

أجروا الدراسة في بيئة معملية، حيث اختبروا تأثير المحليات على خلايا الكبد، كلا النوعين من المُحليات الصناعية يثبطان عمل P- glycoprotein الذي يساعد على تطهير الجسم من السموم، كما أنه يساعد الجسم على معالجة الأدوية، حيث تؤثر البروتينات على طريقة معالجة الكبد للأدوية، لاحظ الباحثون أن النتائج التي توصلوا إليها لا تزال في المراحل الأولى من البحث، ولا يمكن شطب هذه المحليات تمامًا، يستخدم دايت المشروبات الغازية السكرالوز كمحلي أساسي

نظرًا لأن الدراسة أجريت في المختبر فقط، وليس داخل البشر أنفسهم، فلا يزال من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات على نطاق واسع، لكن لا تزال هذه علامات مقلقة للعديد من الأمريكيين الذين يستهلكون المنتجات التي تستخدم هذه المحليات، خاصةً لأنه يُنظر إليها عمومًا على أنها بدائل صحية للأطعمة الأخرى.

تستخدم العديد من السلع المحلاة صناعياً الأسبارتام، والذي رغم أنه مثير للجدل، إلا أنه يعتبر آمنًا من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، الأسبارتام هو المُحلي المستخدم في المشروبات الغازية الدايت، بينما هناك شركات أخرى تستخدم السكرالوز في مشروبات الدايت.

يُعتقد أن أخطر أنواع المحليات هوAce-K، والذي تستخدمه احدى الشركات في بعض منتجاتها بنكهة الفاكهة، تم ربط المُحلي الكيميائي بتحولات كبيرة في ميكروبيوم أمعاء الشخص، والتي يمكن أن تسبب التهابًا مزمنًا.