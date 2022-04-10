خبير روسى: سلالة XE من أوميكرون لن تشكل موجة جديدة من جائحة كورونا

كتبت أمل علام

قال كامل خفيزوف، متخصص روسي، إنه من غير المرجح أن تتسبب سلالة أوميكرون الأخيرة XE في موجة جديدة من الجائحة، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

وأشار كامل خفيزوف إلى أنه نظرًا لأن الناس لا يمرضون بأعداد كبيرة مع انتشار سلالة "أوميكرون الخفية" المعدية على نطاق واسع، فإن زيادة أخرى بنسبة 10% في قابلية الانتقال لن تؤدي إلى المزيد من المشاكل.

وأضاف كامل خفيزوف، الذي يرأس مجموعة تعمل على طرق جديدة لتشخيص الأمراض في معهد البحث العلمي المركزي لعلم الأوبئة التابع لهيئة الرقابة الصحية، أن سلالة فيروس كورونا التي يطلق عليها اسم Omicron XE هي أكثر عدوى من السلالات السابقة، ولكن من غير المرجح أن تتسبب في موجة جديدة من الوباء لأن روسيا طورت مناعة قطيع قوية، الذي يرأس مجموعة تعمل على طرق جديدة لتشخيص الأمراض في معهد البحث العلمي المركزي لعلم الأوبئة التابع لهيئة الرقابة الصحية.

وكشف عن أن المتغير الجديد سيكون أكثر قابلية للانتقال من جميع السلالات السابقة، كما يقول الخبراء عن زيادة بنسبة 10% في العدوى"، موضحًا، ومع ذلك، ما يجب ملاحظته هو أن الكثير من الأشخاص أصيبوا بالفيروس وتعافوا منه بين يناير ومارس، ما خلق مناعة قوية للغاية للقطيع، والدليل على ذلك هو حقيقة أن أربع من كل خمس حالات جديدة في البلاد سببها حاليًا هو متغير أوميكرون Omicron الخفي ''من BA.2، مضيفًا، أن سلالة أوميكرون تنتشر على نطاق واسع، ثم زيادة أخرى بنسبة 10% في قابلية الانتقال لن تخلق المزيد من المشاكل.

ووفقًا لخفيزوف، فإن البديل المؤتلف لسلالة Omicron XE يتكون من أجزاء من الخطوط الفرعية BA.1 وBA.2، حيث يرتبط معظم جينومه بـ BA.2، أو "Omicron المتخفي"، والذي تم الإعلان عنه سابقًا باسم الأكثر عدوى من قبل منظمة الصحة العالمية.