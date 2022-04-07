ما لا تعرفه عن سلالة أوميكرون الجديدة" XE" التى تمثل 1% من حالات كورونا

كتبت أمل علام

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أنه لا داعي للذعر بشأن متغير كورونا الجديد "XE"، تحدد المملكة المتحدة ما يقرب من 640 حالة من سلالة أوميكرون Omicron الفرعية والتي قد تكون أكثر عدوى بنسبة 10%.

وأضافت الصحيفة، إنه تم اكتشاف متغير كورونا XE في المملكة المتحدة، ويشكل الآن حوالي 1 % من الحالات فى بريطانيا، حيث إن السلالة عبارة عن مزيج بين المتغيرات "الشبحية" BA.1 و BA.2 من Omicron ، والتي تسمى البديل "المؤتلف".

تم اكتشاف المتغيرات المؤتلفة الأخرى، مثل Deltacron، ولكن نادرًا ما يكون لها تأثير كبير.

أفاد مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن البديل الشبح لـفيروس كورونا يشكل الآن 72 % من الحالات النشطة، مما يزيد من هيمنته في الولايات المتحدة

متغير XE ، كما تم تسميته، هو مزيج من سلالة BA.1 Omicron - التي تسببت في تفشي انتشار عالمي هائل في أواخر عام 2021 - ومتغير BA.2 " الشبح " الناشئ مؤخرًا.

وقالت الصحيفة، إن المتغيرات مثل هذه تم وصفها بـ "المؤتلف" من قبل الخبراء، لأنها مزيج من نوعين مختلفين من الفيروسات، تم اكتشاف الحالة الأولى لمتغير XE في يناير، واعتبارًا من 22 مارس، تم تسلسل 637 حالة من السلالة في المملكة المتحدة، لم تجد أي دولة أخرى على وجه الأرض حالة متغيرة داخل حدودها.

وجدت أحدث البيانات من مسؤولي الصحة العامة في المملكة المتحدة أن السلالة الجديدة لا تمثل سوى 1% من الحالات في البلاد، ولا يعتقدون أن البديل أكثر خطورة من سابقاتها.

تعتقد منظمة الصحة العالمية (WHO) أن السلالة الجديدة معدية أكثر بنسبة 10٪ من سلالة الشبح، مما يجعلها أكثر نسخة معروفة من الفيروس عدوى.

منظمة الصحة العالمية، التي غالبًا ما تكون في الجانب الأكثر حذرًا في الأمور المتعلقة بالوباء، لا تُظهر أيضًا الكثير من القلق بشأن المتغير المؤتلف حتى الآن، وكتبت الوكالة في تقرير وبائي أسبوعي في أواخر الشهر الماضي: "ينتمي XE إلى متغير Omicron حتى يمكن الإبلاغ عن اختلافات كبيرة في خصائص الانتقال والمرض، بما في ذلك الشدة".

تواصل منظمة الصحة العالمية مراقبة وتقييم مخاطر الصحة العامة المرتبطة بالمتغيرات المؤتلفة عن كثب، جنبًا إلى جنب مع متغيرات كورونا الأخرى، وستقدم تحديثات كلما توفرت أدلة أخرى.

كشف مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن البديل " الخفي" أو الشبح يشكل الآن 72% من حالات كورونا النشطة في الولايات المتحدة.

في وقت سابق من هذا العام الماضى، تم اكتشاف متغير دلتاكرون Deltacron ، وهو مزيج من Omicron وسلالة Delta التي سيطرت على النصف الثاني من عام 2021 في الولايات المتحدة، في جميع أنحاء العالم، مثل XE ، تم اكتشافه لأول مرة في المملكة المتحدة، وفي النهاية تم تسلسل عدد صغير جدًا من الحالات في أمريكا أيضًا.

على الرغم من أن سلالة XE لم تصل إلى الولايات المتحدة بعد، إلا أن ظهور متغير "الشبح" في الأسابيع الأخيرة كان سببًا للقلق لدى بعض المسؤولين.

لا يشعر مسؤولو الصحة بالقلق بشكل خاص بشأن XE ، ومن المرجح أن تتمكن أمريكا من السيطرة عليه بسبب معدل التطعيم المرتفع، لا يزال Omicron ككل، بما في ذلك BA.1 ، يشكل كل حالة متسلسلة في أمريكا.

من المحتمل أن يكون الأمريكيون قادرين على التغلب على البديل الجديد، وفقًا لأحدث بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في 3 أبريل، يبلغ متوسط ​​عدد الحالات في البلاد 25.074 حالة يوميًا، و 572 حالة وفاة يوميًا، وكلاهما من بين أدنى المعدلات للوباء حتى الآن، عادةً ما لا تكون البيانات الواردة من الوكالة محدثة مثل طرق تتبع كورونا الأخرى.