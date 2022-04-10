حياة كريمة.. الانتهاء من مدرسة كفر صراوة الرسمية بمركز أشمون فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن المهندس سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، عن الانتهاء من تسليم مشروع جديد بقطاع الأبنية التعليمية بقرى أشمون، حيث تم الانتهاء من إنشاء مدرسة كفر صراوة الرسمية للغات، والتى تم إنشاؤها على مساحة حوالى 2500م² بنسبة تنفيذ 100%، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى أشمون، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية لجميع المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقرى مركز أشمون للنهوض والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أنه تم الانتهاء من تسليم هذا المشروع فى الموعد المحدد له وذلك لخدمة العملية التعليمية بقرية كفر صراوة والقرى المجاورة، موضحا أن مشروع إنشاء مدرسة كفر صراوة الرسمية للغات جاء لتقليل كثافة الطلاب بالفصول، مما يساعد على تحسين قدرة الاستيعاب لديهم، مؤكداً أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بقطاع التعليم وتسعى جاهدة إلى الحفاظ على مصلحة أبنائها الطلاب التى تأتى فى أولويات أجندة الحكومة من خلال التوسع فى إنشاء صروح تعليمية جديدة وكذا رفع كفاءة المدارس الموجودة بالفعل بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للمساهمة فى الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وأشار سرور أن بتسليم هذا المشروع أصبح الإنجاز الـ 36 لحياة كريمة بقطاع الأبنية التعليمية بقرى أشمون، وأوضح أيضاً أنه جار الانتهاء من التشطيبات النهائية لعدد كبير من المنشآت التعليمية التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى أشمون، مؤكداً على استمرار المتابعة الدورية لجميع المشروعات التى يتم تنفيذها بالمبادرة والتدعيم الكامل لها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون.