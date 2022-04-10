تعرف على استعدادات محافظة الجيزة لاستقبال 120 ألف طن قمح

كتب سيد الخلفاوى

بدأت محافظة الجيزة فى الاستعداد لاستقبال القمح المحلى من المزارعين، حيث وضعت المحافظة عدة ضوابط وأليات لتيسير عملية توريد الأقماح والتي تبدأ خلال شهر إبريل الجاري.

وفى النقاط التالية نعرض أهم الضوابط والإجراءات التي وضعتها المحافظة لتوريد القمح وتشجيع المزارعين على التوريد:

ـ سعر الأردب 865 جنيها.

ـ المستهدف جمع واستقبال أكثر من 120 ألف طن قمح ‏محلى.

ـ السعه التخزينية لكافة الصوامع والهناجر تصل الي 259 الف طن .

ـ تضم المحافظة 14 صومه ومركز تجميع.

ـ حظر نقل أو تداول الاقماح بين المحافظات والمراكز، إلا بعد الحصول علي تصريح من مديريات التموين محدد به خط السير لمنع تخزين او احتكار السلع.

ـ فى حالة عدم الحصول علي تصريح يتم مصادرة السيارة وكميات القمح المضبوطة.

ـ التنسيق مع الجمعيات الزراعية والعمد والجهات المعنية بالبدء فى حشد المزارعين وتوعيتهم بإجراءات التوريد.

ـ زيادة نقاط التجميع بالقري وتشكيل لجان للإشراف عليها .

ـ صرف كافة المستحقات المالية للمزارعين خلال 48 ساعة من أعمال التوريد.

ـ توقيع عقوبات رادعة على الممتنعين عن التوريد تشمل حرمانهم من الأسمدة الزراعية المدعمة والقروض الزراعية.

ـ تقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين خلال عمليات التوريد بالتنسيق مع مديريات الزراعة والتموين.

ـ التأكد من سلامة التخزين وتطبيق المعايير المقررة.

ـ وضع خطة تأمينية وأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة لمراقبة حركة عمليات التوريد ومصادرة أيه مضبوطات مخالفة للتعليمات .

ـ تدقيق ومراجعة بيانات حصر المساحات المنزرعة وأعداد المزارعين والمسئولين عن عمليات الجمع والتوريد.