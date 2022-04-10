تضامن المنوفية: تركيب وصلات مياه شرب نظيفة مجانا للأيتام

وأكد البيان، أن المديرية دعمت هذه المبادرة تأكيدا على أهمية دعم شرائح الأيتام ولتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية، حيث سهلت على المواطن المشاركة فى تركيب وصلات المياه بسهم 250 جنيها أو على 15 شهرا (360 جنيها شهريًا) ليستطيع الجميع المشاركة فى الخير.

وأوضحت أن المواطن المستفيد من خدمات جمعية الأورمان لا يتحمل أى تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان.

وأشارت إلى أن المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان تصل للقرى الأكثر احتياجُا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة وتحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

وأضافت أن فرق العمل المنتشرة في محافظة المنوفية نجحت في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في قرى ونجوع وعزب المحافظة، وبخاصة القرى الأشد احتياجًا داخلها، بأنها سوف تستثمر قاعدة البيانات هذه في دعم هذه الشريحة وتقديم خدمات متنوعة لها.

يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الاعوام السابقة وصلت عدد (19525) وصلة مياه بجميع محافظات الجمهورية.