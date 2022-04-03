محافظ الغربية يحتفل بيوم اليتيم والأم المثالية بديوان عام المحافظة.. صور

شهد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مساء اليوم احتفالية يوم اليتيم والتى نظمتها المحافظة بالتعاون مع احدى الجمعيات الأهلية، حيث استقبل اليوم ديوان عام محافظة الغربية 100 طفل من أبناء المحافظة بحضور اللواء حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة، وتم تنظيم إفطار جماعى لهم بالمحافظة بالإضافة إلى تكريم المحافظ للأطفال وتسليمهم الهدايا فى جو من البهجة والسرور، كما كرم المحافظ عدد 10 منهم لتفوقهم الدراسي.

كما تم خلال الحفل تكريم عدد 5 أمهات مثاليات تم اختيارهن من قبل الجمعية، إلى جانب تسليم مساعدات عينية ومالية لعدد 5 عرائس، واختتم الحفل بفقرات فنية وتبادل الدروع التذكارية.