باستثمارات 80 مليار جنيه.. تنفيذ 4325 مشروعا بالبحيرة منذ 2018 وحتى الآن

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن ما تحقق من إنجازات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما شهدته الدولة المصرية من تطوير شامل لبنيتها التحتية ونهضتها الاقتصادية فى جميع ربوع الدولة المصرية يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق.

واشار إلى أن محافظة البحيرة ومنذ تولى الرئيس مقاليد الحكم وهى تزخر بالمشروعات القومية والاستثمارية الكبرى، حيث إنطلق التخطيط والتنفيذ على أشدهما لاجل صياغة بنية تحتية جبارة تستوعب كبرى المشروعات القومية والإستثمارية والخدمية والتنموية الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة.

وشهدت المحافظة منذ عام 2018 وحتى الآن تنفيذ 4325 مشروع فى كافة المجالات والقطاعات بإجمالى تكاليف إستثمارية تبلغ 80 مليار و500 مليون جنيه ( تم الانتهاء من 3634 مشروع بتكلفة 49 مليار و500 مليون جنيه وجارى العمل بعدد 691 مشروع بتكلفه 31 مليار جنيه).

وأشار "آمنه" إلى أن محافظة البحيرة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير فى كافة القطاعات التى تهم المواطن البحراوى وذلك بفضل جهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجارى تنفيذها لصالح المواطن المصرى ورفعة شأنه.

ويتقدم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطنى محافظة المحافظة بخالص الشكر والتقدير للرئيس، على تخصيص تلك المشروعات الكبرى للمحافظة، وافتتاح عدد كبير منها فى عدة قطاعات حيوية تهم المواطن البحراوى مما سيكون لها أكبر الاثر فى إحداث طفرة تنموية وإقتصادية شاملة لمحافظة البحيرة.