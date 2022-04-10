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اليوم.. بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى "الميد تيرم" بتجارة القاهرة

الأحد، 10 أبريل 2022 08:00 ص
اليوم.. بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى "الميد تيرم" بتجارة القاهرة جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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تبدأ كلية التجارة بجامعة القاهرة اليوم الأحد، تنظيم وعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسة الثانى الميد تيرم ، على أن تعقد حضوريا بالكلية.
 
وكان الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أعلن أن الكلية عملت على مراعاة شهر رمضان الذى يتزامن مع عقد الاختبارات، وسيتم تقليل المدة الزمنية للامتحان.
 
وأضاف الدكتور جمال شحاتة فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن الكلية تراعى كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا عند تنظيم الامتحانات من حيث مراعاة التباعد الاجتماعى والمسافات الآمنة بين الطلاب داخل القاعات واجراء تعقيم دور للقاعات بين فترات الامتحانات للوقاية من الفيروس.
 
وكانت كلية التجارة بجامعة القاهرة نظمت على مدار الفترة الماضيو فى تنظيم مراجعات لامتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى" الميد تيرم" بالنسبة لطلبة النظامى، على أن تكون تلك المراجعات فى نفس موعد السكشن الحضورى الخاصة بكل مستوى.
 
وأوضحت كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن سوف يتم توفير مادة علمية تحت إشراف أستاذ المقرر الدراسى، مؤكدة أن جميع هذه المراجعات بالمجان دعما وتيسيرا من إدارة الكلية للطلاب.

امتحانات الميد تيرم

تجارة القاهرة

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التعليم العالى

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