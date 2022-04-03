اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 أبريل 2022 06:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

آثار القاهرة تبدأ اليوم امتحانات الميد تيرم للفرقة الأولى لمواد يدرسها أساتذة من الخارج

الأحد، 03 أبريل 2022 04:00 ص
آثار القاهرة تبدأ اليوم امتحانات الميد تيرم للفرقة الأولى لمواد يدرسها أساتذة من الخارج جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الموقع الرسمى لكلية الآثار بجامعة القاهرة عن بدء تنظيم امتحانات الميد تيرم بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية الأولى وتحديدا فى المواد التى يدرسها أساتذة من خارج الكلية.
 
وبحسب الجدول الزمنى من المقرر أن تبدأ الامتحانات اليوم الأحد 3 أبريل فى مادة الحاسب الآلى، على أن تعقد المادة الثانية حقوق الإنسان يوم الثلاثاء 5 أبريل الجارى.
 
 
وأكدت كلية الآثار أنه سيتم تنظيم امتحان مادة القوانين والتشريعات والتفكير النقدى يوم الخميس المقبل 7 أبريل.
 
وعلى جانب آخر ، بدأت كليات جامعة القاهرة فى الاستعداد لامتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى" الميد تيرم" حيث أكدد عدد من عمداء الكليات بدء إعلان الجداول للطلاب وأن الامتحانات ستنطلق خلال شهر أبريل المقبل، مؤكدين مراعاة شهر رمضان خلال تنظيم الامتحانات.
 
 
Screenshot_2022-04-02-10-41-54-67_e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f
 

جامعة القاهرة

آثار القاهرة

اخبار مصر

التعليم العالى

مواعيد شهر رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جامعة القاهرة فى رمضان.. قيادات الكليات: تقليل المدد الزمنية للمحاضرات خلال الشهر الكريم.. الدراسة تجمع بين الحضورى والأونلاين وفقا لرغبة أساتذة المواد.. ويؤكدون تقليص الزمن لا يؤثر على المناهج الدراسية

السبت، 02 أبريل 2022 10:30 ص

جامعة القاهرة تجرى اللقاءات الشخصية مع المتقدمين لعمادة كلية دار العلوم الاثنين

السبت، 02 أبريل 2022 09:00 ص

قضايا الدولة وجامعة القاهرة تكرمان 23 سيدة فاعلة فى المجتمع.. صور

الجمعة، 01 أبريل 2022 10:32 م

سليم سحاب يقود كورال أطفال مصر بمشاركة محمد الحلو وجنات فى حفل جامعة القاهرة

الجمعة، 01 أبريل 2022 12:04 م

كليات جامعة القاهرة تستعد لامتحانات الميدتيرم.. عمداء الكليات: تعقد بنظام البابل شيت.. وتنظيمها على فترات لتجنب الزحام.. وتخفيض المدة الزمنية للامتحان مراعاة لصيام رمضان.. واستثناء الطلبة المسيحيين بسبب الأعياد

الجمعة، 01 أبريل 2022 07:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة