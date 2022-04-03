آثار القاهرة تبدأ اليوم امتحانات الميد تيرم للفرقة الأولى لمواد يدرسها أساتذة من الخارج

كتب محمد صبحى

أعلن الموقع الرسمى لكلية الآثار ب جامعة القاهرة عن بدء تنظيم امتحانات الميد تيرم بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية الأولى وتحديدا فى المواد التى يدرسها أساتذة من خارج الكلية.

وبحسب الجدول الزمنى من المقرر أن تبدأ الامتحانات اليوم الأحد 3 أبريل فى مادة الحاسب الآلى، على أن تعقد المادة الثانية حقوق الإنسان يوم الثلاثاء 5 أبريل الجارى.

وأكدت كلية الآثار أنه سيتم تنظيم امتحان مادة القوانين والتشريعات والتفكير النقدى يوم الخميس المقبل 7 أبريل.

وعلى جانب آخر ، بدأت كليات جامعة القاهرة فى الاستعداد لامتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى" الميد تيرم" حيث أكدد عدد من عمداء الكليات بدء إعلان الجداول للطلاب وأن الامتحانات ستنطلق خلال شهر أبريل المقبل، مؤكدين مراعاة شهر رمضان خلال تنظيم الامتحانات.