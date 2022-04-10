الموندو: 49 مليون فرنسى يصوتون مع 3 سيناريوهات للانتخابات الرئاسية

فاطمة شوقى

يذهب ما يقرب من 49 مليون فرنسى لصناديق الأقتراع اليوم الأحد فى انتخابات تعد غاية فى الأهمية لأوروبا، وتجرى الانتخابات الرئاسية فى فرنسا على جولتين، الأولى، اليوم، وينجح فيها المرشحان الأكثر تصويتا، والثانية فى غضون أسبوعين.

وقالت صحيفة "الموندو" الإسبانية فى تقرير لها نشرته على موقعها الإلكترونى إن فرنسا تعانى من انتخابات موهقة بسبب الأزمات التى يمر بها العالم، ولكن هناك توقعات كبيرة فى أنه ستكون هناك مواجهة بين الرئيس إيمانويل ماكرون المفضل وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، التى استطاعت التقدم فى استطلاعات الرأى الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة إن حملة الانتخابات الفرنسية كانت غريبة فكانت تركز على الحرب فى أوكرانيا ، وذلك بدلا من الحديث عن الأمور المعتادة مثل اصلاح المعاشات التقاعدية وزيادة الحد الأدنى للأجور واصلاح التعليم أو حتى الهجرة، ولكن برنامج الحملة الانتخابية ركز على أمور وقضايا لا تظهر عادة وذلك مثل الاعتماد على الطاقة وزيادة تكلفة سلة التسوق، وتحالفات مع روسيا من بعض المرشحين.

بدأ إيمانويل ماكرون كمرشح مفضل اليوم ، على الرغم من أنه ركز على دوره كرئيس وانضم إلى المعركة الانتخابية في وقت متأخر ، فقط في الأيام الأخيرة من الحملة. على العكس من ذلك ، تحولت مارين لوبان إلى هذه العملية وظلت تصعد بشكل خطير في صناديق الاقتراع منذ أسبوع. ووضعتها الاستطلاعات الأخيرة بالفعل خلف الرئيس الحالي بنقطة واحدة فقط. لم يكن اليمين المتطرف قريبًا جدًا من قصر الإليزيه.

السيناريوهات الثلاثة المتوقعة..

تفتح اليوم ثلاثة سيناريوهات: كما هو متوقع ، يفوز ماكرون ولوبان من مسافة قريبة. هذا ، رغم كل الصعاب ، كلاهما يمر لكنها تتقدم عليه في التصويت ، أو أن اليساري جان لوك ميلينشون ، الثالث في المعركة والمرشح اليساري الوحيد الذي تمكن من العودة في الحملة الانتخابية وجمع الأصوات ، يذهب متقدما على لوبان ويتنازع مع ماكرون الجولة الثانية، وهذا السيناريو الأخير أقل قابلية للتنبؤ به ، على الرغم من ارتفاع مستوى الامتناع عن التصويت والتصويت المتردد ، يمكن أن يحدث أي شيء.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يمكن لـ 30٪ من الناخبين المحتملين البقاء في منازلهم وعدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع، و هذا لم يحدث من قبل. بالإضافة إلى ذلك ، سيقرر 22٪ من الناخبين تصويتهم في الساعات الأخيرة. كل هذا يمكن أن يقلب الميزان نحو أي من السيناريوهات المذكورة.

و أدت حالة الأزمة شبه الدائمة التي تعيشها فرنسا (الهجمات الارهابية عام 2015 ، والسترات الصفراء ، والوباء ، والآن الحرب في أوكرانيا) إلى إرهاق المواطنين وغذت صعود اليمين المتطرف، كما أن هناك استياء سياسي. كما اعترف أحد المتعاونين مع إيمانويل ماكرون لصحيفة ليبراسيون: "نحن نعرف كيف تصوت فرنسا الغاضبة ، لكننا لا نعرف كيف ستصوت فرنسا المتعبة".

لقد ولدت هذه الانتخابات سيناريو جديد يعيد فيه اليسار واليمين تنظيم أنفسهم ، واليوم سيتم قياس درجة ضربة الحزبين التقليديين: الاشتراكيون والجمهوريون. التشكيلات التي فازت بالانتخابات وترأست الجمهورية الفرنسية على مدى عقود ، لكنها لم تعد تمثل بديلاً حقيقياً للمواطنين.