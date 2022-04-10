المغرب: 74 إصابة جديدة دون وفيات بكورونا في 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 74 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى مليون و163 ألفا و962 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التى جرت، عقب إجراء 5560 من الفحوصات الجديدة، بلغ 11 مليونا و331 ألفا و667 حالة، بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من سنة 2020.

وأضاف البيان بأنه لم تسجل وفيات جديدة بالفيروس ليثبت العدد الإجمالي في 15 ألفا و61 حالة، بينما تم تسجيل 35 حالة شفاء إضافية ليصل إجمالي حالات التعافي إلى مليون و147 ألفا و128 حالة.