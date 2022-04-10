الشباب والرياضة بالشرقية: ندوة تثقيفية وملتقى لتعليم فن التفصيل بالباترون

الشرقية – إيمان مهنى

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة، لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبيه وأنشطة متنوعة، وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

وفى هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزاره الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية ( إدارة الفتاه ) بالوزارة قامت المديرية بتنظيم ندوة تثقيفية بعنوان " أخلاقنا حياه " بمركز شباب الحلمية التابع لإدارة شباب أبو حماد بحضور 25 فتاه من عضوات نادى الفتاه والمرأة بمركز الشباب لتعريفهن بمجموعة الضوابط الأخلاقية التى تحدد سلوك الفرد، وترسم له الطريق الذى يقوده إلى أداء واجباته الحياتية، وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة.

أضاف وكيل وزاره الشباب والرياضة أنه على هامش الندوه تم تنفيذ ملتقى حرفى بمشاركة 10 فتيات لتعليمهن وتدريبهن على فن التفصيل بالباترون وهو عبارة عن قیاسات لأبعاد الجسم جميعها، بحيث تكون هذه القياسات دقيقة جداً عند أخذها لسهولة تطبيقها على القماش ، وذلك بهدف نشر ثقافة العمل الحر والتدريب على المهن الحرفية وتمكين الفتاة اقتصاديا وتوفير لها حياة كريمة.



الحضور من اهالى قرية ابو حماد بالندوة



تعليم القص والتفصيل للفتايات