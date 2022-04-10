الحليب والبابونج والكريز.. مشروبات تساعدك فى رمضان على الاسترخاء قبل النوم

يحتاج البالغون إلى 7 ساعات أو أكثر من النوم ليلا وفقا للأبحاث، وتم ربط الحصول على أقل من 7 ساعات من النوم في الليلة بشكل منتظم بالإصابة بمشاكل صحية عديدة، وقد تشعر بالتعب الشديد والأرق خلال رمضان نظرا لقلة النوم والسهر الطويل فى أداء صلاة التروايح، ومناسك الشهر الكريم، وللتمتع بالنوم بدون تعب أو أرق يقدم لك موقع Eat This، بعض المشروبات التى تساعدك للتخلص من الأرق وتساعدك على الاسترخاء.

ويؤكد خبراء التغذية والنوم على تأثير نوعية الطعام والشراب الذي نتناوله قبل النوم، على جودة النوم، وذلك وفقا لما ذكره موقع Eat This.

الحليب..

يمكن أن يساعد شرب الحليب ليلا بعض الأشخاص على الاسترخاء قبل النوم، تقول توبي أميدو، أخصائية التغذية والمؤلفة "يقول العديد من الأشخاص إن ذلك يساعدهم على الاسترخاء والقلق، حيث أن تناول الحليب الذى يعتبر من المشروبات المليئة بالعناصرالغذائية قبل النوم يساعدك على النوم بشكل أفضل والاسترخاء.

وأضاف أخصائية التغذية آمي جودسون "الحليب هو بروتين عالي الجودة، مما يعني أنه مصدر ممتاز للأحماض الأمينية الأساسية، الكازين، وهو المكون الأساسي للبروتين الموجود في الحليب، هو بروتين يهضم ببطأ مما يساعد في تعزيز الشعور بالشبع مما يجعلك تستغرق فى النوم.

ويشير الخبراء إلى أن الحليب يساعد في تخفيف اضطرابات النوم، إذ يحتوي على التربتوفان، وهو مقدمة لهرمون الميلاتونين الذي ينظم النوم، فإن كوبا من الحليب قبل النوم ليس فقط وجبة خفيفة مشبعة توفر 13 عنصرا غذائيا أساسيا، ولكنها قد تساعد أيضا في تحسين نوعية النوم.

البابونج..

البابونج عشبة تأتي من الأزهار التي تشبه الأقحوان، وقد تم استهلاكه لعدة قرون كعلاج طبيعي للعديد من الحالات مثل خفض نسبة السكر في الدم، وتقليل الالتهاب وعلاج أعراض البرد والمساعدة في الحرمان من النوم.

قالت جودسون: "لقد تم الترويج لمستخلص البابونج لآثاره المهدئة على مرالعصور، هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن شاي البابونج قد يكون مفيدا في تحسين نوعية النوم، وتقليل الأعراض الجسدية للقلق، مضيفة، إن هناك أيضا بعض الأمل في أن مستخلص البابونج قد يكون له تأثيرات مضادة للأرق".

عصيرالكرز..

يحتوي عصير الكرز أو "الكريز"، على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، ويساهم في تعزيز المناعة، وتقليل الالتهاب وتحسين الأداء الرياضي، ويحتوي على كميات عالية من الميلاتونين، مما يساعد على النوم بشكل أفضل.

أكدت جودسون: "أظهرت الدراسات أن شرب عصير الكرز، وخاصة من الكرز الحامض، قد يزيد من إنتاج الجسم الطبيعي للميلاتونين"، وأظهرت الأبحاث المتعلقة بعصير الكرز والنوم تحسنا في جودة النوم، وانخفاض عدد الاستيقاظ ليلا، وزيادة في إجمالي وقت النوم.

شاي اللافندر..

استخدم اللافندر على مر الزمان كشكل من أشكال العلاج بالروائح، ويعتقد على نطاق واسع أنه يخلق تأثيرات منومة، ويعمل كمثبت للمزاج، ويعزز المشاعر الإيجابية للأمهات تجاه أطفالهن، وتوصلت الأبحاث الأخيرة إلى أنه يمكن أن يعمل كمهدأ، ويتم صنعه عن طريق تخمير البراعم الأرجوانية لنبتة Lavandula angustifolia بالماء الساخن.

وجدت دراسة نشرت في مجلة Worldviews on Evidence-Based Nursing أن شاي اللافندر ساعد في الاكتئاب والتعب، خاصة عند النساء بعد الولادة.