اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"الإعلام الأمني العراقي": اعتقال 4 إرهابيين في سامراء والأنبار

الأحد، 10 أبريل 2022 06:03 م
"الإعلام الأمني العراقي": اعتقال 4 إرهابيين في سامراء والأنبار القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، اعتقال 4 إرهابيين في سامراء والأنبار.

 

وقالت الخلية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - "إنه خلال عمليات نوعية واستباقية نُفذت وفق معلومات دقيقة، تم القبض على 4 إرهابيين، 3 منهم في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين، والآخر في الرمادي بمحافظة الأنبار، وهم من المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب".

 

وأضافت أن قوة أمنية داهمت مخبأ تحت الأرض يحتوي على مجموعة مختلفة من المدافع والأسلحة في صحراء الجزيرة شمالي القائم بالأنبار، وتم تسليم الإرهابيين إلى الجهات المختصة.

 


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الأنبار

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