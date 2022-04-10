الأوقاف توزع اليوم 10 أطنان لحوم من صكوك الإطعام بـ4 محافظات

كتب ـ على عبد الرحمن

تواصل وزارة الأوقاف، توزيع لحوم صكوك الإطعام، للأسبوع الحادى عشر منذ بدء التوزيع، حيث توزع الوزارة اليوم، 10 أطنان من لحوم صكوك الإطعام على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات (الدقهلية- الفيوم- دمياط- كفر الشيخ) بواقع 3 أطنان لكل من محافظتي "الدقهلية- الفيوم" و 2 طن لكل من محافظتي "دمياط- كفر الشيخ".

ووفقا لتقرير حديث للوزارة يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام حتى تاريخه 400 طن من اللحوم بمحافظات: "القاهرة– الجيزة– الدقهلية– الإسكندرية– دمياط - بني سويف- الفيوم- المنيا- الشرقية- القليوبية- السويس- المنوفية- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- الغربية- شمال سيناء- الوادي الجديد- البحيرة- مطروح-بورسعيد- البحر الأحمر- كفر الشيخ- الإسماعيلية- جنوب سيناء".

وأكدت غرفة العمليات بوزارة التموين على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم، كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.