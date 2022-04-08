الأوقاف تواصل توزيع صكوك الإطعام على القرى الأكثر احتياجا

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة باستهداف القرى الأكثر احتياجا وقرى مبادرة "حياة كريمة" بنطاق المحافظة ضمن خطة وزارة الأوقاف لتوزيع لحوم صكوك الإطعام بالقرى الأكثر احتياجا بالبحيرة.

حيث قامت مديرية وزارة الأوقاف بالبحيرة وبالتنسيق مع الرقابة والمتابعة بالديوان العام باستلام 3 طن لحوم صكوك اطعام وتم إيداعها فى ثلاجات معدة بمعرفة التضامن الاجتماعي وجاري توزيعها على قرى الوحدات المحلية الواقعة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة الثمانية وهي (دمنهور- كفر الدوار - ابوحمص - ابو المطامير -حوش عيسى- وادي النطرون- الدلنجات - ايتاى البارود) ليصبح اجمالي ما تم استلامه حتى الآن 12 طن لحوم.

وأكد اللواء المحافظ على استهداف المستحقين بتلك القرى مع اتخاذ اجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية أثناء عملية التوزيع مشيدا بكافة الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا والعمل على تلبية احتياجاتهم ووجه الشكر لكل من أسهم بجهد أو مال في هذا المشروع التكافلي.