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ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية بالعراق.. والبرلمان: أثر سلبا على المواطنين

الأحد، 10 أبريل 2022 12:38 م
ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية بالعراق.. والبرلمان: أثر سلبا على المواطنين مجلس النواب العراقى
كتب : أحمد جمعة

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قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى حاكم الزاملى، إن قرار وزارة النفط برفع أسعار الوقود وتزامنه مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية أثر سلبًا على حياة المواطنين ويثقل كاهلهم ويؤدى إلى زيادة كبيرة فى نسب البطالة بسبب توقف المصانع عن العمل.

 

وأكد الزملى - فى بيان للمكتب الإعلامى للزاملى أوردته "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية اليوم الأحد - ضرورة التوصل لحلول مدروسة ترضى المواطن واصحاب المصانع وتخفف من حالة الاحتقان الشعبي.

 

وكان الزاملى قد التقى مجموعة من المتظاهرين أمام مصفى الدورة فى العاصمة العراقية(بغداد)، والذين جاءوا من مختلف المحافظات للتظاهر ضد قرار وزارة النفط برفع أسعار الوقود.


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