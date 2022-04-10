إكسترا نيوز: مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدلى بصوتها

كتب ــ أحمد عرفة

ذكرت قناة إكسترا نيوز، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدلي بصوتها، فيما تتواصل عمليات التصويت في الجولة الأولى في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وبدأت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية اليوم الأحد، وبخلاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الطامح للفوز بولاية رئاسية ثانية تمتد 5 سنوات إضافية، يتنافس في تلك الانتخابات 11 مرشحاً آخر أبرزهم زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، والتي سبق لها أن خاضت جولة الإعادة أمام ماكرون في الانتخابات الأخيرة .

ومع انطلاق التصويت في انتخابات الرئاسة الفرنسية 2022، جاء ماكرون في صدارة ترشيحات الناخبين بحسب استطلاعات الرأي، متقدماً بفارق طفيف عن لوبان ، بعدما حصد المزيد من الشعبية لدوره الإيجابي في محاولات احتواء الحرب الأوكرانية ، واتصالاته المستمرة بأطراف الأزمة.

قالت صحيفة " الموندو" الإسبانية، إن 12 مرشحا، ثمانية رجال وأربع سيدات، يحاولون التأهل للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. فقط إيمانويل ماكرون ومارين لوبان وجان لوك ميلينشون لديهم فرصة حقيقية ، وفقًا لاستطلاعات الرأي.