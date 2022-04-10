8 رجال و4 سيدات يتنافسون فى انتخابات الرئاسة الفرنسية.. صحيفة: ماكرون الأقرب للفوز

فاطمة شوقى

بدأت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية اليوم الأحد، وبخلاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الطامح للفوز بولاية رئاسية ثانية تمتد 5 سنوات إضافية، يتنافس في تلك الانتخابات 11 مرشحاً آخر أبرزهم زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان ، والتي سبق لها أن خاضت جولة الإعادة أمام ماكرون في الانتخابات الأخيرة .

ومع انطلاق التصويت في انتخابات الرئاسة الفرنسية 2022 ، جاء ماكرون في صدارة ترشيحات الناخبين بحسب استطلاعات الرأي ، متقدماً بفارق طفيف عن لوبان ، بعدما حصد المزيد من الشعبية لدوره الإيجابي في محاولات احتواء الحرب الأوكرانية ، واتصالاته المستمرة بأطراف الأزمة.

وتوقعت العديد من استطلاعات الرأي أن يخوض ماكرون ومارين لوبان جولة إعادة 24 إبريل الجاري ، حيث استطاعت لوبان الحفاظ علي حظوظها للمنافسة في تلك الانتخابات بعدما تخلت بشكل واضح عن مواقفها السابقة الداعمة لروسيا ، وإدانتها لـ الحرب الأوكرانية الدائرة منذ 24 فبراير الماضي.

قالت صحيفة " الموندو" الإسبانية إن 12 مرشحا ، ثمانية رجال وأربع سيدات ، يحاولون التأهل للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. فقط إيمانويل ماكرون ومارين لوبان وجان لوك ميلينشون لديهم فرصة حقيقية ، وفقًا لاستطلاعات الرأي

ولكن من هم الثلاثة مرشحين الأفضل فى استطلاعات الرأى:

إيمانويل ماكرون ، الرئيس الذي يريد إعادة انتخابه

العمر: 44 سنة

المرشح المفاجئ لعام 2017 هو اليوم الرئيس الفرنسى ، بعد خمس سنوات على رأس الإليزيه ، حيث كان عليه أن يتعامل مع الأزمات بجميع أنواعها: من الأزمة الاجتماعية للسترات الصفراء إلى الأزمة الصحية في البلاد.، من وباء كورونا ، وفي هذه المرحلة الأخيرة ، الحرب في أوكرانيا.

المفتش السابق للشؤون المالية والمصرفي ، وكذلك وزير الاقتصاد لدى الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند ، قبل أن يفاجأ بتقديم نفسه كمرشح مع حزبه ، ماكرون هو ممثل en même temps ، في نفس الوقت. التعبير المفضل) ، سياسي لطالما عرّف نفسه على أنه "ليس يسارًا ولا يمينًا" وتمكن من تدمير أحزاب يسار الوسط ويمين الوسط الرئيسية ، والتي قام من بين صفوفها بإطعام صفوف حزبه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الأزمة الأوكرانية سمحت له الأ بتعزيز هذه الصورة والتزامه بأوروبا أكثر استقلالًا اقتصاديًا وعسكريًا.

على الرغم من أن محاولته لإصلاح المعاشات أثارت واحدة من أكبر الاحتجاجات في ولايته ، فقد وضع مرة أخرى زيادة سن التقاعد بمقدار ثلاث سنوات ، إلى 65 ، باعتباره النجم الذي وعد برنامجه. الانتخابات ، على الرغم من قطع المسافة مع منافسته الرئيسية ، مارين لوبان ، التي تهتم كثيرًا ، ليس فقط داخل حزبه.

مارين لوبان ، المحاولة الثالثة من اليمين المتطرف

الحزب: التجمع الوطني (الجبهة الوطنية السابقة)

العمر: 53 سنة

عندما كان الكثيرون يستعدون لإنهاء مسيرتها المهنية ، يبدو أن مارين لوبان تنهض مرة أخرى من تحت الرماد. على الرغم من المنافسة غير المتوقعة من اليمين التي جلبها لها ترشيح المجادل إريك زمور ، فإن زعيم الحزب اليميني المتطرف التقليدي أعاد تسميته الآن National Regrouping (RN) ، وهي محامية قضت حياتها المهنية بالكامل تقريبًا داخل الحزب الذي أسس والدها جان ماري لوبان ، من شبه المؤكد أن الجولة الثانية.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي تحقق فيها ذلك ، بعد 2017 ، في محاولاته الثلاث للوصول إلى الإليزيه. وقد فعل ذلك بعد 20 عامًا فقط من تمكن والده من التأهل لأول مرة. قبل عقدين من الزمان ، عانت فرنسا من صدمة عميقة بسبب انتصار لوبان الأب ، الذي أوقفه بجبهة شعبية مغلقة أدت باليسار الفرنسي إلى التصويت لمنافسه المحافظ جاك شيراك ، لمنع وصول فائقة إلى الجنة. الآن ، بعد سنوات من حملة "نزع الشيطنة" وبفضل منافسة من زمور ساهمت في "تطبيعها" ، لا تبدو فرنسا خائفة من احتمال رئيس يميني متطرف ، على الرغم من حقيقة أن وراء ذلك الأشكال ، لا تزال خلفيتها جذرية ، لا سيما فيما يتعلق بسياسات اليد القوية جدًا للهجرة (التي تعد بإجراء استفتاء بشأنها) ، وإعادة التفاوض على الاتفاقيات الأوروبية ، وتشديد أحكام السجن ، وخصخصة السوق السمعي البصري أو خفض ضريبة القيمة المضافة على منتجات الطاقة من 20٪ إلى 5.5٪. بالطبع ، لم يعد يتحدث عن ترك اليورو ، كما حدث في عام 2017.

جان لوك ميلينشون ، اليسار الشعبوي مع الاحتمالات

العمر: 70 سنة

زعيم اليسار الراديكالي الفرنسي أو الشعبوي هو ثعلب سياسي قديم اختار دائمًا استراتيجية السلحفاة: اذهب ببطء ولكن بثبات، حسبما قالت الصحيفة الإسبانية .

ويقول إن هذا هو ما سمح له بالاحتلال بالمرتبة الثالثة في استطلاعات الرأي ، قريبًا بدرجة كافية من ماكرون ولوبان ليكون متفائلًا ، وقبل كل شيء ، متقدمًا بفارق كبير عن بقية اليسار الفرنسي المنقسم والمنهك الذي يواصل الإصرار عليه. على أخذ زمام المبادرة باعتباره البديل الحقيقي الوحيد. بالنسبة للسناتور الاشتراكي السابق ، حليف بوديموس في إسبانيا ، وهذه هي محاولته الثالثة - والأخيرة ، كما يقول - للوصول إلى الإليزيه. إذا نجح ، فإن هذا المشكك في الاتحاد الأوروبي الذي يريد إعادة التفاوض بشأن المعاهدات الأوروبية يعد بعقد جمعية تأسيسية ما يسميه "ملكية جمهورية" ، أو لخفض سن التقاعد إلى 60 عامًا أو استعادة الثروة، الضريبة التى الغاها ماكرون.