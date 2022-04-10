إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة وتروسيكل بطريق العريش فى القنطرة شرق

الإسماعيلية - السيد فلاح

أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة مع تروسيكل بدون لوحات معدنية أمام قرية جلبانة بطريق العريش بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتى إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق لتلقى العلاج.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بتصادم سياره رقم "ط ل م 3146"، مع التروسيكل بدون لوحات معدنية أمام قرية جلبانة بالطريق العريش بالقنطرة شرق فى الإسماعبلية .

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص مقيمين بقرية جلبانة، وهم كل من "محمد كرم السيد 14 عامًا مصاب بجرح قطع 7 سم بفروة الرأس واشتباه كسر بالساق الأيمن والظهر، وكرم السيد 12 عامّا مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وأحمد سليمان السيد، 8 سنوات مصاب بجرح قطعى 3 سم بفروة الرأس ويوسف كرم السيد 6 سنوات مصاب بكدمات بالجسم" ، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للمباشرة التحقيقات.