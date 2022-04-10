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أوكرانيا: مقتل وإصابة 513 طفلا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية

الأحد، 10 أبريل 2022 11:08 ص
أوكرانيا: مقتل وإصابة 513 طفلا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكد مكتب المدعي العام الأوكراني، مقتل 177 طفلا منذ 24 فبراير عندما بدأت العمليات العسكرية الروسية في البلاد.

وأوضحت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام الأوكراني عبر موقع تليجرام وفق ما أوردته وكالة "يوكرنفورم" الأوكرانية للأنباء، اليوم الأحد، أنه "حتى صباح 10 أبريل 2022، بلغ العدد المؤكد للأطفال الذين قتلوا نتيجة الهجوم الروسي واسع النطاق 177 حالة .. بينما ارتفع عدد الأطفال المصابين إلى 336".

وأضاف البيان، أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث يجري العمل على معرفة دقة تعداد الضحايا في أماكن القتال الفعلي، خاصة في مدينة ماريوبول وفي بعض مناطق كييف وتشيرنيهيف ولوجانسك.

وأشار البيان، إلى أن "938 مؤسسة تعليمية تضررت جراء القصف الروسي على أوكرانيا، منهم 87 دُمرت بالكامل".

 


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