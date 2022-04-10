أسوشيتدبرس: بوتين قد يتدخل فى انتخابات أمريكا ردا على دعم واشنطن لأوكرانيا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس إن تقييم الاستخبارات الأمريكية يشير إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ربما يستخدم دعم إدارة بايدن لأوكرانيا كذريعة لكى يأمر بحملة جديدة من التدخل فى السياسات الأمريكية.

وذكرت أسوشيتدبرس أن وكالات الاستخبارات لم تجد حتى الآن أى دليل على أن بوتين قد فرض إجراءات كتلك التى يعتقد أن روسيا قامت بها فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية عامى 2016 و2020 لدعم الرئيس السابق دونالد ترامب، بحسب ما قال عدد من الأشخاص المطلعين على الأمر، والذين رفضوا الكشف عن هويتهم لمناقشة نتائج حساسة.

وتابعت: إلا أنه نظرا لكراهية بوتين للغرب، وتنديداته المتكررة لأوكرانيا، فإن المسئولين يعتقدون أنه ربما يرى أن الدعم الأمريكى لمقاومة أوكرانيا باعتباره إهانة مباشرة له، مما يمنحه مزيدا من الدوافع لاستهداف انتخابات أمريكية أخرى، وفقا للمصادر، ولم يتضح من المرشيحن الذين يمكن أن تروج لهم روسيا، أو الأساليب التى يمكن أن تستخدمها.

وتأتى تلك التقييمات فى الوقت الذى يواجه فيه النظام الانتخابى الأمريكيى ضغوطا بالفعل. فالرأى العام الأمريكى لا يزال منقسما بشدة بشأن الانتخابات الرئاسية الأخيرة وأحداث اقتحام الكونجرس عندما حاول أنصار ترامب عرقلة التصديق على فوز بايدن فى الانتخابات.

وقد هاجم ترامب مرارا مسئولى الاستخبارات، وقال إن تحقيقاتهم عن التدخل الروسى لصالح حملتيه الرئاسيتين إنما هو انتقام سياسى.

ووصلت التوترات بين واشنطن وموسكو إلى مستوى غير مسبوق ولم تشهده منذ نهاية الحرب الباردة، وزاد البيت الأبيض من الدعم العسكرى لأوكرانيا، واتهم القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب، وساعد فى فرض عقوبات عالمية أحدثت شللا بالاقتصاد الروسى، ولا يوجد مؤشر على أن الحرب ستنتهى قريبا، وهو يرى الخبراء أنه قد يؤخر انتقام موسكو فى الوقت الذى توجه فيه مواردها نحو أوكرانيا.