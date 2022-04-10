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أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد.. وعيار 21 يسجل 1000جنيه للجرام

الأحد، 10 أبريل 2022 01:30 م
أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد.. وعيار 21 يسجل 1000جنيه للجرام ذهب
كتب إسلام سعيد

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أسعار الذهب في مصر اليوم شهدت ارتفاع بحوالي 5 جنيهات، رغم أن سوق الذهب العالمي يتوقف عن التداول يومي السبت والأحد في كل أسبوع، فكيف ارتفعت أسعار الذهب في السوق المصري رغم توقف السوق العالمي للذهب، والأمر هنا مرهون بحركة سعر الدولار في مصر بحسب علاء راشد الخبير في أسواق المعادن الثمينة، والذى أكد أن إغلاق شاشة التدوال عالميًا لم يمنع الذهب في مصر من الصعود، بعد مؤشرات ومعلومات عن تحرك سعر الدولار 
 

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد من عيار 24 ارتفاع لمستويات 1143 جنيها للجرام، ونؤكد مرارا وتكرارا أنه لا يوجد مشغول ذهبي تقليدي من عيار 24 وأن كافة المشغولات تكون أعيرة دون العيار 24 ويعد هذا العيار هو العيار المكون للسبائك.

أسعار الذهب اليوم عيار 18

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 18 ارتفاع واضح بحوالي 5 جنيهات، وذلك في ظل تحرك أسعار الذهب لجميع الأعيرة بالتزامن مع تحرك سعر الدولار كما ذكرنا في أول فقرة، ويسجل الذهب عيار 18 سعر 857 جنيها للجرام.

أسعار الذهب عيار 21

يعد عيار 21 هو الأكثر مبيعًا في مصر وسجل مستويات 1000 جنيها للجرام الآن في سوق الصاغة بتداولات اليوم الأحد 10 أبريل 2022، مقابل سعر الذهب أمس عيار 21 كان يسجل 995 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعيات.

أسعار الجنيه الذهب في مصر

بلغ سعر الجنيه الذهب في السوق المصري بتداولات الأحد 8 آلاف جنيها، مرتفعًا حوالي 40 جنيها عن سعر صباح أمس السبت، ومع ارتفاع سعر الذهب عيار 21 نشهد زيادة ملحوظة في سعر الجنيه الذهب.

أسعار الذهب اليوم في البورصة العالمية

سعر الذهب في البورصة العالمية اليوم الأحد هو نفس سعر الإغلاق الأسبوعي، بمعني أنه لا يوجد تداول في البورصة العالمية على الذهب، وأغلق الذهب تداولاته هذا الأسبوع 1948 دولار مرتفعا طوال جلسات الأسبوع بنسبة 0.4% مستفيداً باستمرار التوترات الجيوسياسية في أوكرانيا وفرض مزيد من العقوبات على روسيا من قبل أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي.

 


الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

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الذهب

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