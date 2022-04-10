أسطى عرقسوس من اللى قلبك يحبه.. عم مصطفى: رمضان بركة وربيت 9 عيال من السوبيا

الإسكندرية - جاكلين منير

قدم تليفزيون "اليوم السابع" فيديو لايف من أقدم بائع عرقسوس بالإسكندرية يعمل بالمهنة منذ 35 عاما، وربى أبناءه التسعة من بيع العرقسوس.

ويقول عم مصطفى محمد، إنه يعمل بمهنة بيع العرقسوس منذ 35 عاما، وكان يعمل بحمل قدرة العرقسوس منذ 35 عاما، ثم استبدلها بتروكسل لبيع المشروبات منذ20 عاما بسبب ألام فى الظهر ، ولان قربة العرقسوس يجب حملها وهو صائم لما تسببه من ألام فى المعدة .

وحول المشروبات التى يقوم بتصنيعها بنفسه وبيعها يقول أنه يبيع العرقسوس والتمر الهندى والخروب والسوبيا والعناب ، وأن لها فوائد مذهلة فالعرقسوس مفيد للضغط والدورة الدموية والكبد ولكن يحظر شربة لمن يعانون إرتفاع الضغط لأنه يساعد فى تنشيط الدورة الدموية ورفع ضغط الدم.

أما التمر هندى فهو مفيد لتنشيط عضلة القلب والخروب والسوبيا سمريات تساعد من يعانى من هبوط فى الدورة الدموية ، وعلى عكس العرقسوس يقوم العناب بخفض الضغط المرتفع .

وحول صناعة المشرويبت يقول أنه يصنعها بنفسه منذ 35 عاما و يقوم بنقع العرقسوس و العناب و التمر الهندى فى ماء بارد من الليل ختى الصباح لتعطى المذاق المحبب لدى المستهلك ، اما السوبيا فتشترى لبن السوبيا جاهز والخروب يتم غلية فى الماء نظرا لإنة صلب يحتاج إلى الغلى ليعطى أفضل نتيجة.

وحول الأسعار عنده يقول عم مصطفى ،أنه يبيع الزجاجة بـ 10 جنيه من اى مشروب ، و الكيس الصغير بـ 5 جنيه و الكيس الكبير بـ 10 جنية ، و يتواجد يوميا فى منطقة سوق المندرة و شارع 45 يالعصافرة .

ومازال عم مصطفى يستخدم إلى الآن "الجوز" النخاس الشهير لبائعى العرقسوس وهو مصنوع من مادة مخصصة هى النحاس التركى ، مازال يستخدمه حتى الأن من35 عاما ، وهو مشهور لبائعى العرقسوس فقط ويصدر نغمات يعرفها المواطنين أن هناك بائع للعرقسوس يمر من أمامهم ، ووزنة نحو 750 جرام .



العرقسوس والتمر



صاجات النحاس لبائع العرقسوس



عم مصطفى بائع العرقسوس



عم مصطفى بجوار عربة المشروبات



مشروب التمر والسوبيا على عربة عم مصطفى



مشروب العرقسوس والعناب



مشروب العناب