مقتل وإصابة 3 من أفراد الشرطة الأمريكية فى إطلاق نار بولاية بنسلفانيا

واشنطن (أ ش أ)

لقى ضابط شرطة أمريكى مصرعه وأصيب اثنان آخران بجروح جراء عملية إطلاق نار داخل إحدى المنازل السكنية بولاية بنسلفانيا.

وأوضح عمدة مدينة ليبيانون في الولاية شيري كابيلو، اليوم الجمعة، أن عناصر الشرطة توجهوا إلى منزل في المدينة حوالي الساعة 3:30 مساء، تلبية لنداء إزعاج، وبعد ساعة وقع إطلاق نار أدى إلى إصابة العناصر، وتم نقلهم على الإثر إلى مستشفيات المدينة.

وأفأد بأنه تم الإعلان عن وفاة أحدهم، فيما العنصر الثاني في حالة حرجة، والثالث في حالة مستقرة.

وقال قائد شرطة المدينة، تود برينر، إن المشتبه به يبلغ من العمر 34 عاما، وقد قتل أيضا في إطلاق النار. دون أن يفصح عن المزيد من التفاصيل.