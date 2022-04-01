ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 93 ألف يورو داخل علب أغذية.. صور

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من باريس، استوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه سواء نقد او بضائع أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من يوسف حامد مأمور الجمرك ومحمد موافي رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود أشياء مماثلة داخل عبوات غذائية، وكلف أحمد محمد فوزي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدوياً مما أسفر عن ضبط كمية من النقد الأجنبي داخل علب أغذية جافة وبين طيات الملابس بلغت نحو 93 ألف يورو.

وأمر أحمد سعد عبد المطلب مدير ادارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد منحه ما يعادل 10 آلاف دولار، وهي القيمة المصرح بها دون إفصاح طبقا للقوانين المنظمة لدخول النقد الأجنبي للبلاد، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب لنيابة الشئون المالية والتجارية المختصة.



محاولة تهريب 93 ألف يورو داخل علب أغذية (1)



محاولة تهريب 93 ألف يورو داخل علب أغذية (2)



محاولة تهريب 93 ألف يورو داخل علب أغذية (3)

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، راكبا أخفي كمية من النقد الأجنبي داخل علب أغذية جافة وبين طيات الملابس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله ،وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.