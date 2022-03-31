اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 أبريل 2022 07:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف يعلن فتح مسجد الحسين أمام المصلين السبت وطوال رمضان

الخميس، 31 مارس 2022 07:30 م
وزير الأوقاف يعلن فتح مسجد الحسين أمام المصلين السبت وطوال رمضان مسجد الحسين
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة سير أعمال التطوير العظيمة التي تتم بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ، و التي تعد نقلة حضارية ليس للمسجد وحده ، بل للمسجد وساحته ومحيطه والمنطقة بأكملها.

وتوجه وزير الأوقاف وقيادات الوزارة وجميع العاملين بها وجميع محبي آل البيت بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمام سيادته بتطوير مساجد آل البيت ، وتوجيه بسرعة إتمام أعمال الصيانة والتطوير بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ، ليكون جاهزًا لأداء الشعائر في الشهر الفضيل، وهو ما تم وتحقق، وبأعلى المقاييس العالمية ، وبتنفيذ كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال، مما يستوجب تقديم الشكر لها ولكل من أسهم في إتمام هذا العمل بهذه الصورة المشرفة.

وأكد وزير الأوقاف، أن شعائر صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المعظم يوم الثامن من أبريل 2022م ستقام بإذن الله تعالى في مسجد سيدنا الإمام الحسين (رضي الله عنه) ، كما ستقام بإذن الله تعالى صلاة العشاء وصلاة التراويح فيه يوم السبت المقبل الثاني من أبريل بإذن الله تعالى ، ثم تستمر إقامة الشعائر به طوال الشهر الفضيل وما بعده بإذن الله تعالى.

واختتم وزير الأوقاف،نسأل الله العلي العظيم أن يجزي  الرئيس عن هذا العمل العظيم خير الجزاء ، وأن يجزي كل من بذلوا هذا الجهد العظيم مواصلين الليل بالنهار لإنجاز مهمة تطوير المسجد على أحسن وجه وأبهى صورة خير الجزاء ، وأن يبلغنا والجميع رمضان بكل خير، وأن يجعله شهرًا مباركًا على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه وسائر بلاد العالمين.

فتح مسجد الحسين أمام المصلين السبت
فتح مسجد الحسين أمام المصلين السبت

 

فتح مسجد الحسين أمام المصلين في رمضان
فتح مسجد الحسين أمام المصلين في رمضان

 

فتح مسجد الحسين
فتح مسجد الحسين

 

مسجد الحسين (2)
مسجد الحسين (2)

 

مسجد الحسين
مسجد الحسين

 


فتح مسجد الحسين

مسجد الحسين

الاوقاف

اخبار الأوقاف

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بعد إغلاقه للترميم.. "مسجد الحسين" بناه الصالح طلائع وجدده الخديوى إسماعيل

الأحد، 13 مارس 2022 09:00 م

أوقاف الأقصر تفتتح مسجد الحسين بقرية المدامود بعد إنهاء فرشه بسجاد الوزارة

الجمعة، 04 مارس 2022 07:00 ص

فرش مسجد الحسين بنجع الشاعر بقرية المدامود بمدينة الزينية بالأقصر وافتتاحه غدا

الخميس، 03 مارس 2022 12:32 م

الكلام فى التريند على إيه النهاردة؟.. فوز منتخب مصر على نظيرة المغربى.. اهتمام جماهيرى بحريق فى محيط مسجد الحسين.. الفنانة حورية فرغلى تكشف إجراءها 17 عملية جراحية

الإثنين، 31 يناير 2022 06:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة