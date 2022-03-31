واشنطن: تحققنا من احتجاز القوات الروسية لمواطنين أمريكيين في أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها لن تعترف بأي محاولة من روسيا أو وكلائها لتقسيم جورجيا، متابعة: تحققنا من احتجاز القوات الروسية لمواطنين أمريكيين في أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، أن طلب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الدفع مقابل الغاز الروسي بالروبل دليل على "اليأس الاقتصادي.

وفى وقت سابق قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، إنه لا مؤشرات على عزم القوات الروسية شن هجمات بيولوجية وكيماوية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف المسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، أن القوات الروسية تعيد تموضع 20% من وحداتها حول كييف، مشيرا إلى أن هناك قصف روسي مكثف على خاركيف وتشيرنيهيف وكييف، وأوضح أن القوات الروسية تعاني من مشاكل قيادة وسيطرة، لافتا إلى أن القوات الروسية أطلقت 1,400 صاروخ على أوكرانيا منذ بدء الهجوم

ولفت المسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، إلى أن 300 طلعة جوية روسية خلال الساعات الـ 24 الماضية فوق أوكرانيا.