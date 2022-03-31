اليوم السابع
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انطلاق امتحانات شهرى فبراير ومارس للصف الرابع الابتدائى السبت

الخميس، 31 مارس 2022 08:51 م
انطلاق امتحانات شهرى فبراير ومارس للصف الرابع الابتدائى السبت وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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تنطلق السبت 2 أبريل امتحانات شهرى فبراير ومارس للرابع الابتدائى، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الإدارات التعليمية انتهت من كافة الاستعدادات التى تسبق انطلاق الامتحانات.

 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت جدول امتحان شهرى فبراير ومارس لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى استعدادا للامتحانات التى تنطلق السبت المقبل فى المدارس، حيث أكدت الوزارة أن الامتحان يشمل 15 سؤالا فى كل مادة وتم وضع الأسئلة من قبل الإدارات التعليمية، وتعقد الاختبارات بواقع 45 دقيقة مدة وزمن الامتحان فى كل مادة.

 

وأوضحت الوزارة أن الامتحان يبدأ يوم السبت 2 أبريل المقبل ويؤدى التلاميذ يوم السبت 2 أبريل امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية والأحد 3 أبريل امتحان العلوم والمهارات المهنية، والاثنين 4 أبريل فى الدراسات الاجتماعية وict، و5 ابريل فى اللغة الإنجليزية، ويوم 6 أبريل فى الرياضيات.

 

وشددت الوزارة على أنه تحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة وتقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج لنهاية مارس.

 


التربية والتعليم

امتحان شهرى فبراير ومارس للرابع الابتدائى

موعد امتحانات شهرى فبراير ومارس للرابع الابتدائى

جدول امتحانات الرابع الابتدائي

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