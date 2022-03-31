اليوم السابع
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الخميس، 31 مارس 2022 10:38 م
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القبض على عاطلين لاتهامهما بقتل سائق لسرقة توك توك فى أبو النمرس

الخميس، 31 مارس 2022 10:22 م
القبض على عاطلين لاتهامهما بقتل سائق لسرقة توك توك فى أبو النمرس حبس - صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على عاطلين وراء قتل شاب بأبو النمرس لسرقة التوك توك توك الخاص به في أبو النمرس، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بترعة في أبو النمرس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن الجثة لشاب تم تحديد هويته، وكشفت التحريات أن عاطلين استدرجاه لتوصيلهما، ثم اعتديا عليه، وألقياه بالترعة، واستوليا على التوك توك وفرا هاربين. 
 
بإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

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