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الإفتاء: نجمع بين الحسابات الفلكية والرؤية البصرية في رؤية هلال رمضان

الخميس، 31 مارس 2022 09:23 م
الإفتاء: نجمع بين الحسابات الفلكية والرؤية البصرية في رؤية هلال رمضان الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
كتب أيمن رمضان

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قال الدكتور  خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كافة المصريين والعاملين بدار الإفتاء المصرية يترقبون بيان مفتى الجمهورية غداً الجمعة بشأن استطلاع هلال شهر رمضان، موضحاً ان هناك 7 لجان منتشرة عبر مناطق مختلفة في أنحاء الجمهورية من أجل رؤية الهلال.

وأضاف "عمران"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أنهناك حالة طوارئ في دار الإفتاء من أجل إخراج عملية الرؤية بطريقة احترافية، وبمجرد رصد الهلال يبلغ فضيلة المفتى من أجل إعداد البيان بذلك وإعلانه على الشعب المصرى .

ولفت "عمران"، إلى أن غداً الجمعة سيعلن مفتى الجمهورية بيان رؤية هلال شهر رمضان الكريم، وتابع:" دار الإفتاء المصرية تجمع بين الحساب الفلكى والرؤية البصرية في رؤية هلال رمضان.. تنفيذاً لنص الحديث النبوى "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" .

وأكد "عمران"، أن شهر رمضان الكريم شهر العبادات وجبر الخواطر من أهم ما يتعبد به الإنسان لربه، وتابع:" عبادة الذكر مهمة جداً..وعلينا أن لا نضيع الفرحة بالشهر الكريم ولا نصرف في إعداد الطعام".

 

 

 


رؤية رمضان

شهر رمضان

خلال رمضان

دار الافتاء

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