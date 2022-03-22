لعشاق القهوة.. عدد الفناجين يوميا يحدد فوائدها من أمراض الكبد للسكري

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه قد يكون فنجان القهوة بداية أساسية ليومك، لكن الفوائد يمكن أن تتجاوز مجرد تأثير الأنتعاش، حيث تشير الأبحاث إلى أن من يشربون القهوة أقل عرضة للإصابة بعدد من الحالات الخطيرة مثل مرض السكري من النوع 2، وأمراض الكبد الدهنية وبعض أنواع السرطان.



فوائد القهوة من عدد الفناجين

وقالت الصحيفة، تظهر نتائج دراسة نُشرت مؤخرًا لمدة 10 سنوات، أن الاستهلاك المعتدل للقهوة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة لأي سبب، في حين أن الفوائد مرتبطة بشكل أساسي بالقهوة المطحونة، إلا أن هناك بعض الفوائد أيضًا للقهوة سريعة التحضير بالإضافة إلى الكافيين، حيث تحتوي القهوة - بما في ذلك الفورية - على معادن، لاسيما الماغنيسيوم (لعظام صحية ووظائف العضلات)، والبوتاسيوم (الذي يلعب دورًا في ضغط الدم) وفيتامين B3 ضروري لإطلاق الطاقة من الطعام والجهاز العصبي الصحي.



فنجان القهوة

ماذا عن المخاطر؟ ربطت بعض الدراسات بين القهوة وزيادة الكوليسترول، لكن ربما كان هذا بسبب الطريقة التي تم بها تحضير المشروب.

أوضحت الدكتورة هيلين بوند اخصائية التغذية، "ركز الكثير من البحث على نوع من القهوة المسلوقة غير المفلترة، وتحتوي القهوة المسلوقة على زيوت طبيعية تسمى cafestol و kahweol التي يمكن أن تحفز بشكل خفيف إنتاج الكوليسترول، بينما نميل إلى الشرب المصفى والفوري.

ماذا عن فكرة أن الكافيين مضر للقلوب بسبب تأثيره "المنبه"؟

في الواقع، وجدت دراسة حديثة أن كل فنجان قهوة إضافي يومي مرتبط بانخفاض خطر حدوث أي مشكلة في نظم القلب بنسبة 3 %، حسبما ذكرت مجلة JAMA Internal Medicine، لكن لا يزال بإمكانك الحصول على الكثير منه، أكدت الوكالة الأوروبية لسلامة الغذاء أن تناول 400 مجم من الكافيين يوميًا، أي ما يعادل 4 أكواب من القهوة جيد بالنسبة لمعظم البالغين، لكن الحساسية الفردية للكافيين تختلف، يمكن لبعض الناس تحمل 6 أكواب أو أكثر يوميًا بشكل جيد جدًا، ويشعر البعض الآخر بالتوتر بعد تناول كوب أو اثنين.

يُنصح النساء الحوامل بالالتزام بـ 200 مجم من الكافيين يوميًا "حوالي كوبين من القهوة المفلترة"، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانيةNHS ، حيث تم ربط الكافيين المفرط بانخفاض الوزن عند الولادة (ربما لأنه يؤثر على تدفق الدم إلى المشيمة).

من كوب واحد إلى 6 الفوائد الصحية لتبرير عاداتك اليومية في تناول القهوة:

كوب واحد..

التأثير الصحي: يعزز اليقظة ويساعد على حركة الأمعاء

إن 100 ملج أو نحو ذلك من الكافيين في كوب واحد من القهوة القوية يعزز اليقظة عن طريق منع عمل الأدينوزين مؤقتًا، وهو مادة كيميائية ترسل إشارات للجسم ليصاب بالنعاس.

تقول هيلين بوند: "تحتوي المادتان الكيميائيتان على هياكل جزيئية متشابهة، ويمكن للكافيين أن يمنع مستقبلات الأدينوزين".

في دراسة عام 2012 نُشرت في مجلة Psychopharmacology، ساعد فنجان قهوة واحد في منتصف جلسة لمدة 4 ساعات من القيادة على الطريق السريع السائقين على الشعور بتعب أقل، وخفض الكمية التي يتنقلونها على الطريق وساعدهم على الحفاظ على المزيد، والسرعة الثابتة.

كما يمكن لفنجان واحد من القهوة أن يحفز الأمعاء، في دراسة رئيسية أجريت عام 1990 في مجلة Gut ، قال 29% من شاربي القهوة إن قهوتهم الصباحية أعطتهم الرغبة في الذهاب إلى الحمام، وبالفعل فإن نشاط أمعائهم يعكس ذلك، ومن المثير للاهتمام، أن شرب فنجان واحد من القهوة باستمرار كل يوم يرتبط بميكروبيوم أمعاء أكثر صحة، وأنواع بكتيرية أكثر مضادة للالتهابات.

أكدت هيلين بوند: "إن القهوة المفلترة مصدر جيد لمركب نباتي مفيد يسمى حمض الكلوروجينيك"، حيث يعتبر بمثابة غذاء بريبيوتيك لميكروبات الأمعاء لدينا، مما يساعدها على الازدهار وإنتاج مواد مفيدة لصحتنا، مثل الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة المرتبطة بالمزاج."

2 فنجان من القهوة..

التأثير الصحي: يحسن القدرة على التحمل ويحمي القلب

يمكن أن يعزز فنجانين من القهوة أداء التمارين الرياضية، وفقًا للجمعية الدولية للتغذية الرياضية في الولايات المتحدة، وجد الباحثون أن الكمية اللازمة للمساعدة في تحسين القدرة على التحمل والسرعة، بالإضافة إلى الأداء في الرياضات ذات السباقات المتقطعة مثل كرة القدم، هي 3 مجم إلى 6 مجم من الكافيين لكل كيلوجرام من وزن الجسم، وهذا بحد أدنى 195 مجم (حوالي كوبين من القهوة) لشخص يزن 65 كجم، كما أن له تأثيره المنشط على الجهاز العصبي حيث يقلل من التعب، فشرب كوبين من القهوة (عادي ، وليس منزوع الكافيين) في اليوم قد يقلل أيضًا من خطر الإصابة بفشل القلب، حيث يكون القلب غير قادر على ضخ الدم بكفاءة في جميع أنحاء الجسم، كوب واحد لم يحدث فرقًا، لكن الأشخاص الذين يشربون فنجانين أو أكثر يوميًا انخفض لديهم خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 30%، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة كولورادو العام الماضي، ربما بسبب تأثير الكافيين على حساسية الأنسولين "تزيل أجسامنا السكر من الدم" وتوازن الماء في الجسم.

3 أكواب..

التأثير الصحي: قد يقلل من فرصة الإصابة بالسكتة الدماغية ومرض باركنسون

وجدت الأبحاث المنشورة في يناير في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، والتي شارك فيها ما يقرب من نصف مليون بريطاني، إن شرب حوالي 3 أكواب من البن المطحون يوميًا يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 21 %، مقارنة مع الممتنعين عن القهوة، كان المستهلكون الذين يتناولون 3 أكواب في اليوم أقل عرضة بنسبة 17% للوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية بشكل عام و 12% أقل عرضة للوفاة المبكرة لأي سبب.

يُعتقد أن مضادات الأكسدة والمركبات الأخرى الموجودة في الفاصوليا هي المفتاح للحماية من تلف الشرايين، والذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في القلب والسكتة الدماغية، قد يساعد الكافيين الموجود في القهوة أيضًا في الوقاية من مرض باركنسون وإدارته، من خلال المساعدة في الحفاظ على مستويات الدوبامين، و هى المادة الكيميائية في الدماغ المسؤولة عن التحكم في الحركة التي استنفدت في المرض.

وجدت دراسة أجريت عام 2014 من جامعة شاندونج وجامعة تشينجداو، وكلاهما في الصين، إن التأثير الوقائي للقهوة ضد مرض باركنسون بلغ ذروته (عند مخاطر أقل بنسبة 28%) بحوالي 3 أكواب في اليوم.

4 أكواب..

التأثير الصحي: يقي من أمراض الكبد الدهنية ويوفر العناصر الغذائية

وجدت دراسة أجريت العام الماضي أن الأشخاص الذين يشربون 3 إلى 4 أكواب من القهوة يوميًا تقل لديهم مخاطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي بنسبة 19%، حيث تتراكم الدهون في الكبد، ويمكن أن تسبب أضرارًا جسيمة، واحد من كل 3 بريطانيين يُعتقد أنه يتأثر بهذا النظام الغذائي والأمراض المرتبطة بنمط الحياة.

ووجد البحث، من جامعتي ساوثهامبتون وإدنبرة، أن 3 إلى 4 أكواب يومية مرتبطة أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 21 %.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" فقد كانت كل أنواع القهوة مفيدة، ولكن البن المطحون كان أكثر من ذلك بقليل، قد يكون هذا بسبب التأثيرات المضادة للالتهابات للقهوة، وبالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض الكبد بالفعل، فإن مادة كيميائية تسمى باراكسانتين" تُنتج عندما يتم استقلاب الكافيين في الكبد" تبطئ من تكوين النسيج الندبي في العضو.

أشارت الدكتورة هيلين بوند، إلى إن 4 أكواب من القهوة يوميًا لها فوائد غذائية مدهشة، يمكن أن توفر هذه الكمية من القهوة السوداء متوسطة القوة ما يصل إلى 1150 مجم من البوتاسيوم، أكثر من نصف الكمية اليومية الموصى بها والمزيد من البوتاسيوم مقارنة بــ 4 موزات صغيرة، سيوفر أيضًا 100ملج من الماغنيسيوم، أي حوالي ربع المدخول اليومي الموصى به، و9 ملج من النياسين، أكثر من نصف المدخول اليومي الموصى به."

تعطي القهوة الفورية أيضًا هذه العناصر الغذائية، ولكن بكميات أقل "ربما بسبب إزالة بعض العناصر الغذائية أثناء المعالجة".

5 أكواب..

التأثير الصحي: قد يمنع مرض السكري من النوع 2

وجدت دراسة أجراها معهد كارولينسكا في السويد على أكثر من مليون شخص، إن أولئك الذين يشربون 5 أكواب في اليوم لديهم خطر أقل بنسبة 29 % للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، مقارنة مع غير شاربي الكحول.

حمض الكافيين وأحماض الكلوروجينيك هما مركبان في حبوب البن قد يساعدان في منع ترسب البروتين، وهو بروتين أميلويد متعدد الببتيد، والذي يمكن أن يتجمع في البنكرياس ويدمر الخلايا التي تنتج الأنسولين، وأشارت الدراسة إلى أن القهوة منزوعة الكافيين يمكن أن يكون لها نفس التأثير الوقائي.

6 أكواب أو أكثر..

التأثير الصحي: يحد من مخاطر الإصابة بالنقرس

ترتبط أعلى مآخذ من القهوة بأقل فرصة للإصابة بالنقرس - الناجم عن تراكم نفايات تسمى حمض البوليك في المفاصل - وفقًا لبيانات من دراسة متابعة أطباء الصحة، التي نشرتها جامعة بوسطن.

عند الرجال، كانت فرصة الإصابة بالنقرس على مدى 12 عامًا أقل بنسبة 59 % بالنسبة لأولئك الذين شربوا 6 أكواب أو أكثر يوميًا مقارنة بالرجال الذين لم يشربوا أيًا منها، وكان الخطر أقل بنسبة 40 % بالنسبة للرجال الذين يشربون من 4 إلى 5 أكواب في اليوم.

كان للقهوة المحتوية على الكافيين التأثير الأقوى، لكن القهوة منزوعة الكافيين كانت لا تزال مفيدة، مما دفع الباحثين إلى اقتراح مكونات مثل حمض الكلوروجينيك قد تعمل على خفض مستويات حمض البوليك في الدم، تم العثور على نتائج مماثلة في النساء من قبل نفس الباحثين، ارتبط تناول 4 أكواب من القهوة العادية يوميًا بتقليل خطر الإصابة بالنقرس بنسبة 57%.