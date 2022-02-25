هل يؤثر الإسراف فى تناول القهوة على التركيز؟

فاطمة ياسر

عند الإسقاط من النوم يسعي الكثيرون لتناول فنجان من القهوة ، وهناك الكثير من الدراسات الطبية التي أوضحت أن الإسراف في تناولها يتسبب في حدوث العديد من المضاعفات الصحية، والبعض الآخر من المضاعفات يؤكد أنها صحية.

وخلال التقرير المنشور عبر جريدة " نوفوستي" الروسية سنتعرف ماذا تفعله القهوة في المخ؟.

أشارت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة ناتاليا كروغلوفا، أن القهوة يمكن أن "تسرع" أو "تبطئ" عمل المخ، فهي غنية بالكافيين هذا العنصر المهم الذي يساعد علي تحفيز نشاط الجهاز العصبي بالجسم وتعمل علي زيادة التركيز، هذا ما نعرفه جميعنا عن دور وفوائد القهوة.

ولكن ما أكدته أو أعلنت عنه خبيرة التغذية الروسية، أن مادة الكافيين المتوفرة في القهوة قد تتسبب في بعض الأحيان في حدوث عدم التركيز، وحدوث تبطيء في عمل المخ، فيشعر الشخص بعدم القدرة علي التركيز.

وأوضحت، أن تناول القهوة بجرعات منتظمة تعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل ملحوظ في تنشيط قدرات المخ، ولكن الإسراف في تناولك لها يتسبب في عدم التركيز، وأيضا يزيد من فرص تعرضك للقلق والتوتر.

وأكدت خبيرة التغذية، أن الكمية المناسبة لتناول القهوة هي 400 ملجم كمية معتدلة من الكافيين في اليوم، وهذا يعادل فنجانين من القهوة .