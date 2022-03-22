فحوصات للدم تتطلب الصيام قبلها.. تعرف عليها

كتبت - ميرفت رشاد

الاختبارات المعملية مفيدة في تشخيص الحالات الطبية وفحصها ومراقبتها، في حين أن معظم الفحوصات لا تتطلب الصيام، إلا أن بعض الاختبارات المعملية تتطلب فترة من عدم تناول الطعام قبل الاختبار ، حيث يدخل الطعام في مجرى الدم ويمكن أن يؤثر على النتائج، وفى السطور القادمة سنوضح الساعات المطلوبة قبل إجراء فحص الدم وفقا لنوع الاختبارات ، وفقا لما نشره " verywellhealth".

كيف تستعد لإجراء الفحوصات؟



لا تتطلب معظم اختبارات الدم الصيام، لكن بعض الاختبارات الشائعة تتطلب الصيام، إذا طلب منك مقدم الرعاية الصحية أن تصوم قبل الاختبار ، فمن المهم أن تفعل ذلك للحصول على النتيجة الأكثر دقة.

القواعد العامة للصيام:

الصيام لعمل الدم، لا تأكل أي شيء لمدة ثماني إلى 12 ساعة قبل الاختبار، يمكنك شرب الماء أو الشاي أو القهوة السوداء (بدون سكر أو حليب مضاف) من الأفضل جدولة عمل دم الصيام في الصباح ، حتى لا تضطر إلى قضاء اليوم كله جائعًا.

ما هي مدة الصيام:

بشكل عام ، يجب عليك الصيام لمدة ثماني إلى 12 ساعة قبل العمل المخبري الذي يتطلب ذلك، الصيام من أجل اختبار سكر الدم ، والذي يتم تضمينه في لوحة التمثيل الغذائي الأساسية ، عادة ما يكون من ثماني إلى 12 ساعة.

يمكنك دائمًا توضيح مدة الصيام مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك، إذا لم تكن متأكدًا ، فاستهدف 12 ساعة من الصيام، على سبيل المثال ، إذا حددت موعدًا للاختبار لأول شيء في الصباح ، فعليك عمومًا ألا تأكل أي شيء بعد العشاء في الليلة السابقة.

الشرب:

يُسمح بشرب سوائل معينة ، بل ويُنصح بذلك ، قبل إجراء تحليل الدم هذا لأن صيام 12 ساعة من شرب السوائل يمكن أن يجعلك تعاني من الجفاف قليلاً ، هذا يتسبب في تسطيح عروقك ويجعل من الصعب العثور عليها من أجل بزل الوريد.

يجب أن يقتصر الشرب على الماء أو الشاي أو القهوة السوداء بدون مواد تحلية أو كريمات، ينصح بشرب الماء قبل الفحوصات المخبرية حتى لا تصاب بالجفاف.

تناول الطعام:

يمكن أن يؤثر تناول الطعام قبل عمل دم معين على النتائج، على وجه التحديد ، تناول الطعام قبل تناول لوحة الكوليسترول يمكن أن يرفع نسبة الدهون الثلاثية ومستويات LDL (البروتين الدهني منخفض الكثافة) (المعروفة باسم الكوليسترول "الضار"). قد لا يُطلب من الأفراد الذين لا يتناولون أدوية الستاتين للكوليسترول الصيام ، وتشير الإرشادات الجديدة إلى أن الصيام قبل اختبار الدهون أمر اختياري.

إن تناول الطعام قبل اختبار الجلوكوز في الدم سيرفع نسبة السكر في الدم، هناك اختبار آخر لمرض السكري ، يسمى اختبار الهيموجلوبين A1c ، لا يتطلب الصيام ، لأنه ينظر إلى علامة التحكم في نسبة السكر في الدم خلال الأشهر القليلة الماضية بدلاً من قياس نسبة السكر في الدم مباشرة.

تشمل الاختبارات الأقل شيوعًا التي تتطلب الصيام ما يلي:

جاسترين

برونسولين

الأنسولين

جلوكاجون

عديد ببتيد البنكرياس

سي الببتيد

مستويات هرمون النمو

الأدوية واختبارات الدم

حتى إذا طُلب منك الصيام من أجل فحص الدم ، يجب أن تتناول الأدوية الموصوفة لك بالماء ، ما لم يُطلب منك على وجه التحديد عدم القيام بذلك، الاستثناء من ذلك هو الفيتامينات والمكملات الغذائية، قد تؤثر هذه على بعض الاختبارات المعملية ، لذلك يجب إجراؤها في صباح يوم الاختبار المعملي، ناقش الأدوية التي تتناولها مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك ووضح مسبقًا إذا كان لديك أي أسئلة حول الاحتفاظ بالأدوية قبل تحليل الدم.

فحوصات الحمل والدم



معظم الفحوصات المخبرية التي يتم إجراؤها أثناء الحمل لا تتطلب الصيام ، باستثناء اختبار تحدي الجلوكوز، يتم إجراء هذا الاختبار للكشف عن حالة تسمى سكري الحمل .

في هذا الاختبار ، سيُطلب منك تناول مشروب خاص يحتوي على السكر يحتوي على كمية محددة من الجلوكوز، سيتم اختبار مستوى الجلوكوز في الدم لديك على فترات زمنية محددة.