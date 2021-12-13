اليوم السابع
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الإثنين، 13 ديسمبر 2021 04:56 م
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فحص الدم بالبروتين الدهنى يتحقق من خطر إصابتك بالسكتة الدماغية

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 04:00 م
فحص الدم بالبروتين الدهنى يتحقق من خطر إصابتك بالسكتة الدماغية اختبار البروتين الدهني
كتبت إيناس البنا

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يقيس اختبار البروتين الدهني (أ) مستوى البروتين الدهني في دمك، والبروتينات الدهنية هي مواد مصنوعة من البروتينات والدهون التي تحمل الكولسترول عبر مجرى الدم.

وفقًا لتقرير موقع "medlineplus" هناك نوعان رئيسيان من الكولسترول:

  • البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، أو الكولسترول "الجيد"
  • البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أو الكولسترول "الضار".

البروتين الدهني (أ) هو نوع من الكولسترول الضار LDL، قد يعني ارتفاع مستوى البروتين الدهني (أ) أنك معرض لخطر الإصابة بأمراض القلب.

ما هو استخدامه؟

يستخدم اختبار البروتين الدهني (أ) للتحقق من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو النوبات القلبية أو أمراض القلب الأخرى، وهو ليس اختبارًا روتينيًا، فعادة ما يتم إعطاؤه فقط للأشخاص الذين لديهم عوامل خطر معينة، مثل تاريخ عائلي من أمراض القلب.

لماذا أحتاج إلى اختبار البروتين الدهني (أ)؟

قد تحتاج إلى هذا الاختبار إذا كان لديك:

  • أمراض القلب، بالرغم من النتائج الطبيعية لاختبارات الدهون الأخرى.
  • ارتفاع نسبة الكولسترول، على الرغم من الحفاظ على نظام غذائي صحي.
  • وجود تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب، خاصة أمراض القلب التي حدثت في سن مبكرة أو الوفاة المفاجئة بسبب أمراض القلب.

ماذا تعني هذه النتائج؟

قد يعني ارتفاع مستوى البروتين الدهني (أ) أنك معرض لخطر الإصابة بأمراض القلب، لا توجد علاجات محددة لخفض البروتين الدهني (أ)، فيتم تحديد مستوى البروتين الدهني (أ) بواسطة جيناتك ولا يتأثر بنمط حياتك أو بمعظم الأدوية.

ولكن إذا أظهرت نتائج الاختبار مستوى مرتفعًا من البروتين الدهني (أ)، فقد يقدم مزود الرعاية الصحية الخاص بك توصيات لتقليل عوامل الخطر الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب، قد تشمل الأدوية أو تغييرات نمط الحياة مثل:

  • اتباع نظام غذائي صحي
  • التحكم في الوزن
  • الإقلاع عن التدخين
  • ممارسة التمارين الرياضية بانتظام
  • تقليل التوتر
  • خفض ضغط الدم
  • خفض نسبة الكوليسترول الضار


اختبار البروتين الدهني أ

خفض نسبة الكوليسترول الضار

ارتفاع مستوى البروتين الدهني أ

خطر الإصابة بأمراض القلب

السكتة الدماغية

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