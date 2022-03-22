اليوم السابع
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أكرم القصاص
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فايزر تسحب مجموعة من أدوية ضغط الدم بسبب احتمالية احتوائها على مادة مسرطنة

الثلاثاء، 22 مارس 2022 11:21 ص
فايزر تسحب مجموعة من أدوية ضغط الدم بسبب احتمالية احتوائها على مادة مسرطنة سحب دواء ضغط الدم
فاطمة ياسر

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قالت شركة فايزر إنها استدعت كميات كبيرة من عقار أكوريتيك لضغط الدم ونسختين أرخص مصرح بهما من العقار بسبب وجود مستويات مرتفعة من مادة " النيتروسامين" ، وهى شوائب يحتمل أن تكون مسببة للسرطان.

وقالت شركة فايزر إنها لم تتلق أي تقارير عن أحداث سلبية متعلقة بالدواء حتى الآن.

وتعد مادة "النتروزامينات " شائعة في الماء والأطعمة ، بما في ذلك اللحوم  ومنتجات الألبان والخضروات، وقد يؤدي التعرض للشوائب فوق المستويات المقبولة على مدى فترات طويلة من الزمن إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان.

ومع ذلك ، لا يوجد خطر مباشر على المرضى الذين يتناولون الدواء ، على حد قول شركة فايزر.

قالت شركة الأدوية إن المرضى الذين يتناولون المنتجات حاليًا يجب أن يستشيروا أطبائهم حول خيارات العلاجات البديلة.

فايزر تسحب أدوية الضغط
فايزر تسحب أدوية الضغط

 


ادوية الضغط

فايزر

سحب أدوية الضغط

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