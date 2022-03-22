الرمان كله فوائد.. يقلل الالتهاب والعدوى ويحسن صحة القلب

كتبت - ميرفت رشاد

تحتوي الرمانة الواحدة على ما يقرب من 30 ملليجرام من فيتامين سي، هذا يمثل حوالي 40٪ من التوصية اليومية، وأصبح عصير الرمان مشروبًا شعبيًا فهو يقلل الالتهاب ويحسن صحة القلب وله العديد من الفوائد الصحية الأخرى وفقا لما نشره موقع " verywellhealth".

الفوائد الصحية لعصير الرمان:

تحسين صحة القلب

تقليل الالتهاب

الحماية من العدوى

تقليل ترسبات الأسنان

صحة القلب

تشير مراجعة الأبحاث إلى أن عصير الرمان قد يخفض ضغط الدم ويحسن عوامل خطر ارتفاع ضغط الدم، ويخفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم ، مستويات الدهون الثلاثية ، تصلب الشرايين، مرض القلب التاجي.

الاستخدامات:



تم استخدام الرمان طبيًا منذ 1500 قبل الميلاد على الأقل، وتم استخدامه كعلاج للديدان الشريطية والالتهابات الطفيلية الأخرى والخصوبة.

التهاب وعدوى

تشير مراجعة الدراسات إلى أن الرمان قد يساعد في مكافحة الالتهاب المزمن، قد يؤدي ذلك إلى استخدامه في حالات مثل مرض التهاب الأمعاء (IBD) والتهاب المفاصل الروماتويدي.

ترسبات الأسنان

تشير الأدلة المحدودة إلى أن عصير الرمان قد يساعد في التحكم في ترسبات الأسنان، حيث استخدم 30 شخصًا غسول الأسنان بالرمان، وجد الباحثون أن محلول الرمان يعمل تمامًا مثل المحلول المطهر ، ليس له آثار جانبية سلبية، كما يبدو أنه يثبط نمو الجراثيم التي تساهم في التهاب اللثة .

الآثار الجانبية المحتملة:

من المحتمل أن تكون الكميات المعتادة من عصير الرمان آمنة لمعظم الناس، لكن يجب على البعض توخي الحذر، من الممكن أن يكون لديك حساسية من الرمان وتسبب

الحكة

تورم

سيلان الأنف

صعوبة في التنفس

الحساسية المفرطة إذا كنت تعاني من متلازمة حساسية الفم ، فقد تكون حساسة للرمان، إذا كنت حاملاً أو مرضعة ، فاسألي الطبيب عما إذا كان عصير الرمان آمنًا لك.

بعض الأشخاص لديهم آثار جانبية في الجهاز الهضمي من الرمان، الإسهال هو الأكثر شيوعًا، يحتوي جذر وجذع وقشر الرمان على مواد قد تكون ضارة بكميات كبيرة.