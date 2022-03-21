6 خيارات صحية من الكربوهيدرات.. منها العدس والشوفان

كتبت إيناس البنا

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فقد اكتسبت الكربوهيدرات سمعة سيئة، حيث يُعتقد أنه يسبب زيادة الوزن ، ويحد الكثير من الناس من تناوله عند محاولة التخلص من تلك الكيلوجرامات، لكن هل هذا صحيح؟ هل الكربوهيدرات كلها سيئة؟.

كونها مدمجًة تحت أحد المغذيات الأساسية الثلاثة ، فإن الكربوهيدرات ضرورية لبقائك على قيد الحياة، ومع ذلك ، يمكن أن تكون الكربوهيدرات جيدة وسيئة.

الفرق بين الكربوهيدرات الجيدة والسيئة



قبل الخوض في قائمة الكربوهيدرات الجيدة ، دعونا نفهم الفرق بين نوعي الكربوهيدرات وفقا لموقع " onlymyhealth"

الكربوهيدرات البسيطة هي كربوهيدرات سيئة



الكربوهيدرات البسيطة ، يتم هضمها بسهولة ، وبالتالي تدفع مستويات الجلوكوز في الدم إلى الارتفاع. وبالتالي ، ستشعر بالجوع قريبًا مما يجعلك تأكل أكثر مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن، بعض الأمثلة على الكربوهيدرات السيئة تشمل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والبسكويت والمعجنات.

الكربوهيدرات الجيدة توفر لك التغذية السليمة، تُعرف أيضًا باسم الكربوهيدرات المعقدة ، ويتم هضمها ببطء وبالتالي تؤدي إلى إطلاق بطيء وتدريجي للجلوكوز ، وبالتالي لا تتسبب في ارتفاع مستوى السكر في الدم.

خيارات جيدة وصحية من الكربوهيدرات

1- الحمص

يعتبر الحمص أيضًا مصدرًا للألياف والبروتين والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والحديد والفوسفور، وفقًا لـ Harvard Health. يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض وهو مفيد للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2. نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، فإنه يؤدي إلى الشعور بالامتلاء والشبع، وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن وإدارته.

2- العدس

العدس من مصادر جيدة للبروتين والألياف وحمض الفوليك والحديد والبوتاسيوم والمنجنيز، وفقًا لـ Harvard Health.

3 - الأرز البني



الفرق بين الأرز الأبيض والبني هو أن الأخير عبارة عن حبة كاملة مع نخالة وبذرة سليمة، من ناحية أخرى، يعتبر الأرز الأبيض من النوع المكرر ويأتي تحت الكربوهيدرات البسيطة، من ناحية أخرى، يتكون الأرز البني من الكربوهيدرات المعقدة.

4- دقيق الشوفان



بعد أن أصبح الشوفان عنصرًا أساسيًا في وجبة الإفطار، فهو أيضًا خيار جيد للكربوهيدرات يمكنك تجربته، إنه لذيذ ومتعدد الاستخدامات وغني بالألياف والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى.

5- الكينوا



يتم الترويج كثيرًا للشوفان والكينوا هذه الأيام، تمامًا مثل الشوفان، فهو مصدر جيد للكربوهيدرات المعقدة، يمكنك عمل عدة وصفات معها.

6- البطاطا الحلوة



تعد البطاطا الحلوة أيضًا مصدرًا ممتازًا للكربوهيدرات المعقدة، ليس ذلك فحسب ، فهذه الأطعمة غنية بفيتامين أ ، كما أنها تحتوي على فيتامين سي والمنجنيز ويمكن أن تكون وجبة خفيفة ممتازة.